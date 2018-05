Immagine in allegato

Vico del Gargano/Peschici, 23 maggio 2018. A Peschici i Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, nel corso di una serie di controlli straordinari del territorio, hanno tratto in arresto i fratelli Domenico Pio e Christian Di Milo, rispettivamente di 43 e 30 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione effettuata a casa loro, nel centro cittadino del paese garganico, ha consentito infatti ai Carabinieri di recuperare e sequestrare 300 grammi di hashish, suddivisi in 3 panetti, 4 confezioni termosigillate di cocaina, del peso complessivo di 2 grammi, una dose di eroina del peso di 1 grammo circa, oltre a 2 bilancini elettronici di precisione. Tutto il materiale era stato nascosto in un mobile della camera da letto. La perquisizione, estesa al garage di pertinenza dell’abitazione, ha poi permesso ai militari dell’Arma di recuperare e sequestrare anche 56 cartucce cal. 7,65 illegalmente detenute ed una bicicletta elettrica risultata essere provento di furto. Dopo le formalità di rito, Christian Di Milo è stato associato nel carcere di Foggia, mentre Domenico Di Milo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. I due sono stati inoltre deferiti in stato di libertà per i reati di ricettazione e di detenzione illegale di munizionamento. Droga, arrestati 2 fratelli a Peschici ultima modifica: da

