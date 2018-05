Erogazione buoni servizi. Ruggeri “Assessorato al lavoro”

Di:

Bari. “Le dichiarazioni allarmistiche del Consigliere Gatta non trovano conferma nel lavoro che l’assessorato regionale al Welfare sta svolgendo per consentire il regolare avvio delle procedure per l’erogazione dei buoni servizio anche per il prossimo anno scolastico”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare, Salvatore Ruggeri, in risposta al comunicato diffuso nella giornata di ieri dal Consigliere regionale Giandiego Gatta.