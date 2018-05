Di:



Foggia, 23 maggio 2018. ”Altro scandalo nella Asl di Foggia, dove il direttore generale Piazzolla ha data mandato alla sanitàservice di internalizzare solo cinque delle 20 postazione di 118 della provincia di Foggia. Infatti le postazioni che verrebbero internalizzate sono Cerignola, Carlantino, Isole Tremiti, Bovino e Roseto Valfortore, mentre altre 15 postazioni della provincia di Foggia rimarrebbero fuori, fra questi comuni come Manfredonia, Ortanova, Ascoli Satriano e Mattinata oltre ad altri comuni piu piccoli. E’ l’ennesimo scandalo della Asl di Foggia, ma soprattutto di Piazzolla che ormai dimostra di aver perso il controllo su quanto accade nel 118 nella provincia di Foggia. Rimarrebbero fuori 100 autisti e soccorritori continuando ad avere stipendi da fame, rispetto ai colleghi prescelti da Piazzolla per essere internalizzati. Siamo pronti a dare battaglia, a proporre sit-in di protesa e filo da torcere a chi sulla gestione del 118 si è comportato da principiante. Chiederemo alla regione puglia ed a Emiliano come mai si continua nel 118 foggiano a fare figli e figliastri, la Asl deve assumere l’impegno di internalizzare tutte le postazioni presenti nella provincia di Foggia. Non indietreggeremo di un solo passo a costo di protestare in maniera permanente davanti alla Asl. Piazzolla è avvisato!! L’internalizzazione si deve fare per tutti i comuni in cui è presente il 118. Nel frattempo molti lavoratori delle postazioni escluse si incontreranno nei prossimi giorni con i sindacati per decidere le azioni di lotta”. (A cura di Massimiliano Di Fonso, Segretario provinciale Usppi) Di Fonso “Internalizzazione 118: 15 postazioni rimangono fuori” ultima modifica: da

