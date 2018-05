ph SQ - MANFREDONIA, 23 MAGGIO 2018

Manfredonia, 23 maggio 2018. Disagi sulle strade provinciali e statali del Foggiano a causa del maltempo che, da stamani, sta interessando il territorio. Un incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi, è avvenuto sulla S.S. 89 Garganica, al km 172, verso le ore 11.20. Un’autovettura è uscita fuori strada a causa dell’asfalto bagnato. Sul posto gli ispettori ambientali regionali della Civilis di Manfredonia, coordinati dal presidente Giuseppe Marasco, che hanno provveduto, con l’auto di servizio, a regolare la circolazione stradale, negli attimi successivi all’incidente. Redazione StatoQuotidiano.it Maltempo, auto fuori strada sulla Ss89 Foggia – Manfredonia ultima modifica: da

