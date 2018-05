http://www.bambinonaturale.it

(ANSA) – PARMA, 23 MAG – Sono accusate di aver maltrattato e terrorizzato bambini tra i tre e i cinque anni, in una scuola di Colorno, in provincia di Parma. Per questo due maestre sono state arrestate dai carabinieri. Le vittime sarebbero state costrette a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche e punizioni restrittive. “Mangia col piatto in mano come un animale”, è stata la frase che una delle due arrestate avrebbe pronunciato a un bambino che aveva disobbedito all’ordine di rimanere immobile. Parma. Maltrattamenti, arrestate due maestre ultima modifica: da

