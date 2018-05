Meteo Gargano, c’è pioggia. Domani migliora

Di:

Bari, 23 maggio 2018. Meteo Puglia: fase diffusamente instabile sulle nostre regioni di Sud-Est. La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise con occasione per acquazzoni sparsi anche a carattere temporalesco. Localmente i temporali risulteranno di forte intensità nelle ore pomeridiane con rischio di grandinate tra Molise e medio-alta Puglia. Temperature in calo nei valori massimi. Ventilazione debole variabile con mari quasi calmi o poco mossi. Raffiche di vento non sono escluse nelle aree interessate dai temporali.

PRIMA PARTE DI SETTIMANA INSTABILE SUL SUD-EST CON TEMPORALI SPECIE POMERIDIANI:

Primi giorni della settimana caratterizzati da un cedimento dell’alta pressione che favorirà il transito di una perturbazione più attiva nella giornata del 23. Tuttavia anche martedì non mancherà lo sviluppo di temporali pomeridiani sulla dorsale appenninica e rilievi murgiani in locale sconfinamento alla costa adriatica molisana e della medio-alta Puglia. Meglio, invece da giovedì 24 con il ritorno a tempo più stabile e soleggiato. Temperature in ulteriore lieve aumento nei valori massimi con punte di 28-30°C sul Tavoliere di Foggia.