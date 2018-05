“Mosaico di San Severo”, premio speciale ad Enrico e Andrea Pazienza

Di:

San Severo. Con la consegna dei premi agli studenti vincitori presso gli istituti scolastici si sono concluse le attività della Terza Edizione 2018 del Premio del Paesaggio “Mosaico di San Severo”.

Per la Sezione letteraria, la Giuria, costituita dai poeti Tiziano Broggiato e Loretto Rafanelli e dal critico letterario Roberto Galaverni, ha attribuito il premio all’emozionante racconto di Christian Montedoro, per la Sezione Figurativa la Giuria, costituita dalla pittrice e fotografa freelance Judith Lange e dal pittore sanseverese Teo De Palma, ha premiato ex aequo le opere di Ludovico Mucilli e di Dejanira Montedoro, Margherita Florio, Anna Carmela Sacco, Vittorio Marini e Lucia Rendina; infine per la Sezione Tecnico-Economica, adottata dal Rotary Club San Severo, la Giuria del Premio, costituita dal prof. Domenico Pietropaolo, dal dott. Vincenzo Chirò, Presidente della Sezione Lapidei di Confindustria e dal dott. Luigi Blescia, ha premiato il progetto “Pro e-Motion” elaborato dagli studenti Salvatore Bruno, Michele Cassano, Martina Mininno e Daniele Sabatino. Gli assegni di borsa ai ragazzi sono stati consegnati per la Sezione letteraria dalla dirigenza della locale agenzia BCC di San Giovanni Rotondo. Per la Sezione tecnico-economica dal Rotary Club di San Severo. Per la Sezione Figurativa dall’ing. Domenico Letizia, Direttore Generale dell’impresa Guidi Costruzioni.

Il Premio Speciale del Paesaggio è stato conferito alla memoria di Enrico ed Andrea Pazienza, a trent’anni dalla scomparsa del grande disegnatore, con la seguente motivazione: Enrico Pazienza, grande acquerellista, con la sua incredibile tecnica ha saputo “raccontare” il paesaggio garganico in tutto il suo splendore e la sua disperazione. Il figlio Andrea, genio assoluto, ha usato il pennarello con la precisione del bisturi disegnando i paesaggi del mondo, e quello interiore della sua generazione.

Premiato anche il Maestro Ciro Pistillo, alla memoria, da poco scomparso, linguista e dialettologo di San Severo, per la Sezione Letteraria. Mentre perla Sezione Figurativa il Premio del Paesaggio “Mosaico di San Severo” è andato all’ing. Francesca Pace, per lungo tempo Dirigente della Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia. Il Premio della Sezione Tecnico-Economica è stato infine quest’anno assegnato all’Associazione di Volontariato “ANFASS” di Torremaggiore.

“Chiudiamo una terza edizione del Premio davvero coinvolgente – hanno dichiarato il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore all’Urbanistica Luigi Montorio – che ha unito tanti ragazzi su questo affascinante tema. Il nostro grazie più sentito va rivolto agli studenti, ma anche a quanti hanno dedicato parte del loro tempo all’organizzazione di questo complesso evento ed in particolare all’arch. Fabio Mucilli, Responsabile del Servizio Pianificazione Strategica e Qualità del Paesaggio del Comune di San Severo, ed al poeta e scrittore Enrico Fraccacreta che hanno profuso energie ed impegno per lo svolgimento delle tantissime iniziative”.

Le attività del Premio, avviate a novembre 2017 attraverso gli “Incontri di presentazione” con docenti universitari e scrittori e proseguite a gennaio 2018 con gli incontri “Passaggio nel Paesaggio”, sono entrate nel vivo con la settimana di premiazione molto eterogenea, partita con il Laboratorio di Progettazione tenuto presso la sala-teatro della Parrocchia San Bernardino, che ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie superiori, i progettisti e le associazioni della città; proseguita con l’apertura della mostra dei lavori della Carta del Mosaico presso il foyer del Teatro Verdi, la serata all’Hotel Cicolella organizzata dal Rotary Club San Severo, l’incontro con gli studenti presso l’Auditorium del Minuziano, il convegno “L’Energia del Paesaggio” al foyer del Teatro “Verdi”; infine, la Cerimonia di Premiazione CHE si è tenuta al Teatro “Verdi”, alla presenza del Sindaco avv. Francesco Miglio, dell’Assessore all’Urbanistica ing. Luigi Montorio e degli organizzatori del Premio, il poeta e scrittore Enrico Fraccacreta e l’architetto Fabio Mucilli, Responsabile del Servizio Pianificazione Strategica e Qualità del Paesaggio del Comune di San Severo.