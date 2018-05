Di:

Nuova quattordicesima 2018 sulle pensioni sino a 2 volte il minimo: bonus da 336 sino a 655 euro.

In arrivo, con la pensione del mese di luglio, la quattordicesima per i pensionati Inps che hanno un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo. Si tratta di un bonus, o meglio di una somma aggiuntiva sulla pensione che, a seconda del reddito del pensionato e degli anni di contributi accreditati, può arrivare sino a 655 euro.

Per il 2018, grazie alla rivalutazione del trattamento minimo, aumentano le soglie di reddito entro le quali si ha diritto alla quattordicesima: in particolare, possono ricevere la somma aggiuntiva sulla pensione coloro che hanno un reddito non superiore a:

13696,92 euro , se possiedono oltre 25 anni di contributi;

, se possiedono oltre 25 anni di contributi; 13612,92 euro, se possiedono oltre 15 anni di contributi ma meno di 25 anni;

13528,92 euro, se possiedono sino a 15 anni di contributi.

fonte, articolo integrale https://www.laleggepertutti.it/208459_quattordicesima-2018-a-quanto-ammonta-e-a-chi-spetta