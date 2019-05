Bari, assalto in banca. La Polizia di Stato arresta i responsabili

Di:

Bari. Dalle prime ore della mattinata odierna a Bari, Napoli e Roma la Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere ed ai domiciliari, emessa dalla Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 7 cittadini italiani ritenuti a vario titolo responsabili di tentata rapina aggravata, detenzione e porto illegale d’armi da fuoco, furto, ricettazione e riciclaggio, in ordine ad un assalto in banca.

I dettagli saranno forniti nell’ambito di un incontro con la stampa che si terrà oggi, alle ore 10:30, presso la sala conferenze della Questura.