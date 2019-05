Foggia calcio, Gatta “Hanno vinto il buonsenso e tutta la comunità di Capitanata”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Una vittoria di comunità per tanti che condividono, nei colori della maglia, una sana passione sportiva e l’orgoglio di appartenenza: la decisione del Tar di sospendere gli effetti di una assurda disposizione che avrebbe impedito al Foggia Calcio di disputare i play off di serie B, ci riempie di gioia. La Lega ci ha cacciato in una situazione gravissima, con lo stralcio di ogni regola a torneo terminato. Questione su cui vogliamo lumi, per la sacrosanta esigenza di verità e chiarezza. Per fortuna, tutta la Capitanata ha avuto ragione dal tribunale amministrativo. Adesso, attendiamo la decisione nel merito, che confidiamo essere la conferma di quanto già disposto dal Tar, e gridiamo: “in bocca al lupo e… Forza Foggia!”.