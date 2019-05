Manfredonia, Furore e Troiano (M5s) incontrano città

Di:

Manfredonia, 23 maggio 2019. “Ci sono progetti che andremo a discutere nella ‘nuova Europa’ grazie ai quali vogliamo investire in Italia contro il cambiamento climatico. In Europa si gioca una partita importante su questo. Il nostro programma è il nostro faro, non abbiamo multinazionali o lobby alle spalle”. E’ quanto ha detto ieri il candidato all’europarlamento Mario Furore (M5s) nel corso di un appuntamento elettorale a Manfredonia, nell’ufficio della deputata Francesca Troiano.

“Votare M5s alle europee vuol dire essere per il cambiamento, per una nuova Europa, non più fatta dalle baronie e dagli strapoteri. Crediamo che sia arrivato il momento ed è necessario, domenica, andare tutti a votare dimostrando quanti sono, davvero, per il nostro progetto politico, l’unico alternativo e innovativo”, ha commentato Troiano.