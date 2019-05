Medici: festa del giuramento a Foggia

Di:

Foggia, 23 maggio 2019. Domenica 26 maggio, alle ore 9.00 e ore 16,30, grandi “Feste” all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia. I Giovani Medici giureranno fedeltà all’osservanza del codice deontologico. La “Festa” del giuramento d’Ippocrate! Si tratta di un momento importante per questi nostri colleghi che l’Università ha laureato dottori, riconoscendogli capacità e competenze scientifiche, ma che il giuramento renderà MEDICI. Passaggio importante, in cui i giovani colleghi giureranno di riconoscere l’altro come persona e di prendersene cura. La persona nella sua interezza! Non più riconoscere solo una malattia, ma una persona con una malattia.

Dall’odore dell’inchiostro dei libri, al riconoscersi e farsi carne viva nella puzza del sudore, della paura e del dolore del sofferente. I giovani colleghi, suddivisi nei due orari previsti, giureranno fedeltà alla comunità di appartenenza di fronte ai Componenti del Consiglio Direttivo e Componenti della Commissione Albo Odontoiatri. Dovranno giurare fedeltà al Codice di fronte alla comunità in compagnia dei propri genitori, per non dimenticare che sono arrivati dove sono, grazie a loro. Una “Festa” anche delle famiglie dei giovani colleghi, affinché possano portarne l’orgoglio per una giornata che li veda attori, e non comparse, degli onori e degli impegni presi dai figli. Il presidente dell’Ordine della nostra provincia, dott. Mazza, insieme al presidente dell’Albo degli Odontoiatri, dott. Pracella, invitano la cittadinanza a partecipare a questi due eventi, realizzati in famiglia ed aperti a tutta la comunità.

dott. Alfonso Mazza Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia