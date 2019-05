Puglia: Mattinata soleggiata, al pomeriggio rischio di temporali

Di:

Bari, 23 maggio 2019. Meteo Pugli: giovedì, dopo una mattinata tutto sommato discreta tra Puglia, Basilicata e Molise al pomeriggio tornerà ad aumentare la nuvolosità su Appennino, Murge ed entroterra salentino con rovesci e qualche temporale in sconfinamento alle coste ioniche. Tempo asciutto altrove. Temperature senza particolari variazioni, venti in rinforzo dai quadranti settentrionali con mare tendenti a mossi.

Venerdì 24 Maggio

Variabilità diurna con locali temporali

VENERDI’: Pressioni medio-alte rinnovano condizioni di bel tempo prevalente anche se con ancora il rischio di qualche isolato piovasco in sviluppo diurno sulla dorsale appenninica ed entroterra pugliese. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d’Otranto mosso.

Sabato 25 Maggio

Avvio discreto ma con nubi e primi fenomeni entro la sera

SABATO: l’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico su Daunia e murge nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su Tavoliere e litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale adriatico settentrionale e litorale adriatico meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul Salento cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a orientali; deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a meridionali in quota. Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.