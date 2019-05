Sviluppo dell’economia e tutela del territorio: incontro vescovo – GAL

Di:

Lo scorso venerdì presso la sede della Curia, Padre Francesco Moscone, nuovo Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo*, ha incontrato Michele d’Errico, Presidente del Gal DaunOfantino, durante il quale, in maniera molto *cordiale e proficua*, si sono affrontanti delicati temi per il territorio, come lo *stato dell’economia, lo sviluppo e la tutela, la condizione del tessuto sociale locale.*

Il Presidente d’Errico ha illustrato la *mission* del Gal DaunOfantino, uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori dello sviluppo, quali sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, Enti locali, associazioni del terzo settore, etc, nella definizione di politica “concertata” che propone un *“progetto di territorio” *attraverso l’utilizzo di fondi del PSR. Nello specifico il GAL incoraggia e sostiene gli operatori e le amministrazioni locali a riflettere sulle *potenzialità del territorio in una prospettiva di lungo termine*, attraverso la promozione e l’attuazione di strategie di sviluppo sostenibile integrate concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell’economia locale, al fine di contribuire a creare posti di lavoro, di miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità.

Infatti, gli obiettivi strategici che il Gal DaunOfantino (che interessa i Comuni di *Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia, Barletta, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli)* pone in essere per la nuova programmazione appena avviatasi, operano nell’ambito dell’offerta turistica integrata e diversificata nel rispetto delle caratteristiche del territorio, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, della competitività dei sistemi economici presenti nel territorio (agroalimentare, ittico, artigianale, commercio).*

*”Ho avuto il piacere di dare a Padre Franco il benvenuto nella nostra terra come Vescovo dell’Arcidiocesi, della quale, ne sono certo, egli saprà essere un ottimo punto di riferimento ed illuminante interlocutore – ha dichiarato d’Errico -. Abbiamo avuto modo di poterci confrontare sulle dinamiche che interessano da vicino il nostro territorio in un momento così particolare, cominciando un reciproco rapporto di confronto e collaborazione a vantaggio delle comunità locali, percorso proficuamente già ben avviato con il compianto Mons. Michele Castoro”.

