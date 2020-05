Attività Commissioni per Enti sciolti per criminalità, Ministero Interno cita Manfredonia

, 23 maggio 2020. “Per quanto riguarda le iniziative adottate dai singoli enti, significativa è la circostanza che, presso il comune di Manfredonia (FG), proprio dal coinvolgimento delle componenti della popolazione nell’azione dell’organo di gestione straordinaria, è scaturita la sollecitazione a mantenere attivo il locale Ufficio del Giudice di Pace. Al fine di dare piena soddisfazione alla diffusa domanda di giustizia in favore dei cittadini residenti nel circondario, insieme ai comuni di Monte Sant’Angelo, Zapponeta, delle Isole Tremiti e Mattinata si è, così, provveduto ad adottare gli atti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace con sede in Manfredonia“.

E’ un passaggio della relazione del Ministero dell’Interno sull’attività delle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso”.

LA PREMESSA. “La presente relazione si riferisce all’attività svolta nel 2019 da 65 commissioni straordinarie che hanno amministrato 63 comuni e 2 aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di scioglimento ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata.

Con riferimento ai comuni, si tratta di una popolazione complessiva di oltre 900 mila abitanti non più amministrata da organi democraticamente eletti, per la compromissione degli enti a causa di “contiguità compiacenti o soggiacenti” con le consorterie mafiose.

Le associazioni criminali continuano infatti a manifestare una consolidata propensione a sviluppare i propri interessi, in modo silente, senza ricorrere a forme “eclatanti”, in contesti politico-amministrativi che risultano particolarmente permeabili. L’obiettivo è l’ingerenza nei processi decisionali pubblici funzionale all’infiltrazione nell’economia legale, oltre che al controllo del territorio. Le modalità operative dell’infiltrazione e/o del condizionamento si

concentrano soprattutto nel settore degli appalti di opere pubbliche su cui convergono maggiormente gli interessi economici della criminalità organizzata.

In tali contesti l’impegno per il ripristino della legalità è consistito, innanzitutto, in una serie di iniziative intraprese dalle commissioni straordinarie sul fronte del “ripristino delle regole”, per regolamentare, appunto, e riorganizzare gli uffici e, più in generale, il funzionamento

dell’apparato burocratico. Infatti, le diffuse illegalità amministrative riscontrate, certamente

ascrivibili alle condotte di funzionari e dirigenti locali, mettono comunque in luce – come evidenziato anche dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 21 settembre 2017, n. 5248; Id. sentenza 8 giugno 2016, n. 2454) – l’omissione, da parte degli amministratori locali, della doverosa funzione di indirizzo e di controllo che a loro compete e che ove non esercitata lascia aperte ai sodalizi mafiosi nuove possibilità di operare e trarre profitti.

In altri termini, vengono rilevate una diffusa “trascuratezza” nella difesa dell’interesse pubblico e la mancata attivazione di misure per il ripristino della legalità che – a parte le responsabilità del personale – chiamano in causa le responsabilità “istituzionali” degli organi politici quanto all’esercizio, come detto, delle funzioni di controllo politico-amministrativo. Adottato, quindi, il quadro normativo di riferimento, i commissari

hanno assunto iniziative gestionali dirette al miglioramento delle condizioni finanziarie dei comuni, dei servizi offerti, dei rapporti con la cittadinanza, interventi in materia di opere pubbliche, nel settore edilizio e per l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Quanto alla localizzazione dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento, si rileva che gli scioglimenti degli organi consiliari per infiltrazioni di tipo mafioso disposti nel corso del 2019 si sono concentrati nelle regioni del sud: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e

Basilicata. Una sola gestione commissariale, quella del comune di Lavagna

(GE), avviata nel 2017, ha interessato enti locali del nord Italia. Si conferma inoltre che gli enti sciolti oltre a presentare situazioni di diffuso disordine amministrativo, che li rendono – come in precedenza segnalato – più facilmente “esposti” a ingerenze esterne e asserviti alle

pressioni delle organizzazioni criminali, versano anche in precarie condizioni finanziarie che accrescono i rischi di vulnerabilità rispetto ai tentativi di infiltrazione mafiosa.

L’analisi dei provvedimenti di scioglimento adottati nel 2019 pone in evidenza che il 28,6% dei comuni sciolti per infiltrazione/condizionamento di tipo mafioso versa in condizioni di deficit finanziario e, quindi, ha dichiarato il dissesto o si è avvalso della procedura di riequilibrio pluriennale. Tale dato appare particolarmente significativo se si considera che, a livello nazionale, su 7.904 comuni, quelli che nel 2019 risultano in dissesto o riequilibrio finanziario pluriennale rappresentano il 4,7%. Gli effetti negativi che lo stato di dissesto comporta si ripercuotono inevitabilmente sulla popolazione. Infatti, oltre alle evidenti ricadute in termini di limitati margini di spesa, con prevedibili riflessi sulla qualità e quantità dei servizi offerti alla cittadinanza, va evidenziato che la dichiarazione di dissesto finanziario comporta ex lege l’elevazione nella misura massima consentita delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali (esclusa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), con ulteriore aggravio per i contribuenti.”

