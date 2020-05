Ciliberti “Macchia, Gargano: olio, pomodori: i prezzi sul mercato non sono adeguati”

, 23 maggio 2020. Tv7 ha trasmesso un filmato sullo sfruttamento degli immigrati, fenomeno noto come “caporalato”. Perchè da 20 anni questa ingiustizia viene solo evidenziata e non affrontata? Perchè? Quello che sto per dire non lo giustifica ma evidenzia l’insostenibilità dell’agricoltura italiana dove l’eccellenza dei prodotti non trova sul mercato un riscontro economico alle spese sostenute e pertanto quelle produzioni che richiedono molta manodopera fanno ricorso al lavoro in nero perchè ai prezzi di vendita produrrebbero in perdita

– pomodori: un barattolo di 400 g di pezzettoni/salsa Gargano a Monte si vende a € 0.37

– 15 carciofi di media grandezza stamane a Manfredonia erano in vendita a € 2,00

– Latte, 1 bottiglia da litro oscilla tra € 1,20 a 1,58

– olio extravergine d’oliva di Macchia dopo 3 mesi di assente richiesta all’ingrosso da qualche settimana viene venduto a € 2.40 al kg, quando i costi reali sono 2,5 volte maggiore.

Perchè il mercato non tiene conto dei costi effettivi dei prodotti italiani?

– perchè dal Canada arrivano milioni di tonnellate di grano che contiene sostanze tossiche e cancerogene come il “Gliphosate” che viene utilizzato per far maturare le spighe;

– perchè dalla Cina vengono importate milioni di tonnellate di salsa e derivati

– perchè dalla Spagna e dai paesi del nord Africa i nostri mercati sono invasi da angurie, agrumi, frutti esotici ed altra frutta

– perchè a fronte di una produzione italiana di olio extravergine d’oliva di 250/300 mila tonnellate importiamo 400/500 mila tonnellate dalla Spagna, dalla Grecia e persino circa 80 mila tonnellate dal Marocco e Tunisia al prezzo medio di € 1,2/1,5 per far fronte ad un consumo interno di circa 600 mila tonnellate.

Il problema del caporalato viene tollerato per sostenere qualche milione di posti di lavoro italiani degli addetti all’agricoltura che rappresentano un’importante quota del PIL. Le aziende come la mia che possono permettersi di utilizzare solo manodopera locale, sono quelle che sono riuscite ad avere un mercato dove le gente acquista l’olio per le sue qualità e non per il prezzo più basso. Credetemi è assai difficile se non impossibile che un’impresa che produce olio di qualità sia altrettanto brava a commercializzarlo. La nostra agricoltura che è in stato di difficoltà estrema non potrà mai reggere il confronto con quelle realtà con un bassissimo costo del lavoro dove per altro nessuno controlla le modalità di produzione ed i fitofarmaci utilizzati.

Ecco perchè nutro molti dubbi sul ridimensionamento del caporalato.

NB: Ed infine i costi esorbitanti della burocrazia e del rispetto delle protezioni individuali dei lavoratori (DPI). Sono insostenibili per le piccole realtà agricole del nostro territorio (a Macchia vi è un’estrema frammentazione dei terreni). Ogni anno per ricevere € 250 di integrazione per ettaro di uliveto (i piccoli proprietari, 80 %, ricevono € 500-600 all’anno) bisogna riportare ex-novo tutta la documentazione aziendale che comporta una spesa del 20% del contributo ricevuto quando basterebbe, per le aziende che non hanno subito variazioni una semplice autocertificazione che attesti la non variazione del fascicolo aziendale. Nessuno rispetta l’applicazione dei DPI perchè un potatore salendo su una scala non può operare vestito da marziano con casco, occhiali o visiera, tuta e guanti in grado di bloccare la catena della motosega. Ci si affida al buon Dio con la consapevolezza che se succede un incidente serio si è rovinati per sempre.

A cura di Giovanni Ciliberti, Monte Sant’Angelo 23 maggio 2020