Covid, studio Unifg “Aumento lesioni sui bambini durante la pandemia”

La malattia di Coronavirus 2019 sta portando a una preoccupazione sempre crescente per la salute pubblica. Indiscutibilmente, il principale obiettivo dell’attacco virale è il tratto respiratorio. Eppure, si accumulano prove a sostegno di un coinvolgimento multiorgano correlato a COVID-19 che non interessa solo il polmone“.

Foggia, 23 maggio 2020. Una ricerca dell’Università di Bari con quella di Foggia, pubblicata sulla rivista ‘‘, rivela l’incremento di reazioni dermatologiche sugli under 16 fino a fine aprile. Lo studio che porta la firma anche di, evidenzia che: “

“In effetti,- si aggiunge- non è raro che le infezioni virali causino manifestazioni cutanee; tuttavia, la prevalenza esatta, i tempi di insorgenza e il modello di coinvolgimento cutaneo in COVID-19 i pazienti sono attualmente sconosciuti. Alcuni rapporti recenti hanno messo in luce la scoperta abbastanza frequente di ischemica acrale e / o ecchimica lesioni, localizzate principalmente sulle dita dei piedi, in pazienti con COVID-19 gravemente malati“. Nello studio sono evidenziati 38 casi di bambini che sono stati inviati all’Unità di Dermatologia presso “Ospedali Riuniti ”Ospedale di Foggia (Italia) per lo sviluppo di lesioni della pelle acrale nel marzo 2020. Sono stati eseguiti tamponi rinofaringei su tutti i bambini, con risultati negativi; così, anche i tamponi non sono stati eseguiti per i loro genitori perché erano tutti asintomatici e negativi per i criteri di triage COVID-19. Le lesioni hanno interessato principalmente i piedi (uno o entrambi), mentre le mani e altri siti distali (come le orecchie) sono stati colpiti solo occasionalmente.

Lo studio conclude spiegando che: “Nonostante i risultati negativi ottenuti da tutti i tamponi rinofaringei, non possiamo escludere il ruolo di COVID-19 almeno fino a quando non saranno disponibili test sierologici completamente affidabili. I tamponi rinofaringeo potrebbero infatti portare a risultati falsi negativi, oppure i bambini potrebbero aver già eliminato l’infezione, probabilmente a causa di una risposta immunitaria innata più attiva e di un sistema respiratorio più sano”.