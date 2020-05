Fdi chiede più spazio nel governo della città visti i numeri in consiglio

Foggia, 23 maggio 2020. L’esigenza di rimpasto nella maggioranza al Comune di Foggia deriva dai mutati equilibri numerici di rappresentanza. Fratelli d’Italia – da tre consiglieri eletti alla ultime comunali () è passata a 5 (con) ed ha solo un assessore in giunta, Matteo De Martino – ritiene che sia arrivato il momento di chiedere, al sindaco e alla sua maggioranza, di dare una specifica consistenza a questa adesione non solo nell’esecutivo, ma anche nelle società partecipate. E’ stata inoltrata auna specifica e formale richiesta di “riassetto”, per dare più slancio e più coesione all’azione di governo, tanto più in questa fase, sollecitando tutta la coalizione a sostenerla in modo costruttivo.

Si ipotizza che il nome in giunta potrebbe essere quello di Claudio Amorese, ex assessore alle attività economiche, sostituito di recente da Sonia Ruscillo e molto vicino a Bruno Longo che ha aderito a Fdi. In realtà l’esclusione di Amorese – oltre l’intervento della segretaria regionale di Fi che l’appoggiò- è ancora vissuta da Fdi come una “immotivata defenestrazione”. Finora Landella, sia per l’emergenza Covid-19, sia perché aveva trovato una nuova formula, è andato avanti più meno attento all’azione di “logoramento ai fianchi” della coalizione. Ha lasciato anche cadere l’ipotesi di destituire il presidente del consiglio Iaccarrino – non proprio facile armonizzare i numeri rischiando in aula- che durante il lockdown non ha risparmiato aspre critiche all’amministrazione e al sindaco stesso. Fatto sta che Iacacrrino non solo ha votato nel consiglio del 19 maggio con la minoranza il “non rinvio” del consiglio, ma si è affrettato a stigmatizzare, in una nota stampa, anche il ritardo con cui qualche consigliere di Forza Italia (il partito cui appartiene) si sarebbe presentato in conferenza dei capigruppo dove, in corso d’opera, è la redazione di un documento unitario sull’emergenza. Questioni che, se i rapporti fra componenti della maggioranza, sindaco e presidente del consiglio fossero sereni, certo non sarebbero rimbalzate in questo modo.

Si assiste- e la minoranza ovviamente non perde occasione di sottolinearlo- ad uno scontro sotterraneo che si esprime a cadenza in varie occasioni, creando malumori e piccole schermaglie. In qualche caso manda in cortocircuito la macchina consiliare che, comunque, procede e l’amministrazione, come sempre, lo comunica. La questione dei buoni spesa, per cui il M5s con Giuseppe Fatigato aveva sollevato critiche, è stata tempestivamente risolta anche accogliendo gli appunti della minoranza. Un gesto che rispecchia le intenzioni di Landella annunciate in consiglio comunale e che tenta, con una certa dose di ripreso dialogo, di arginare qualunque fibrillazione, dato che non mancano all’interno della maggioranza. Fino a quando? Il problema per Landella è rivedere, eventualmente, la nomenclatura assessorile e trovare la quadra. Nel mirino, non è ben chiaro quale delega ci sia, se una di riferimento del sindaco, fra cui il bilancio, o una delega già occupata da altro partito del centrodestra. In Ataf, per le società partecipate, Fdi ha il presidente Giandonato La Salandra ma al vaglio di un eventuale rimpasto potrebbe passare anche la presidenza di Amgas, oggi tenuta da Alfonso Buono e guardata come una nomina “personale” del sindaco.

All’orizzonte le elezioni regionali, con il ruolo strategico di Foggia entro il quale Fdi vuole giocare un ruolo da protagonista, sia per il numero di consiglieri che esprime, sia per il risultato finale della Capitanata rispetto a Forza Italia e Lega. Con quale risiko delle nomine e con quale braccio di ferro con la sua maggioranza, si vedrà nei prossimi giorni.