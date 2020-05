Fisco “Il 20% delle tasse alla sanità, il 21% alla previdenza”

(ansa), l’11% l’istruzione e l’8,9% la difesa, l’ordine pubblico e la sicurezza. Torna con la dichiarazione precompilata 2020 una funzione di servizio che consente di verificare nel dettaglio come ognuno ha contributo alle spese dello Stato e che è stata voluta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini per alimentare il rapporto di trasparenza e collaborazione tra cittadini e Amministrazione finanziaria. Ad utilizzarla – spiega una nota dell’Agenzia – potranno essere i contribuenti che presentano la dichiarazione precompilata ma anche coloro che accederanno al proprio ‘cassetto fiscale’.

L’agenzia delle Entrate spiega come utilizzare questa nuova funzione che è stata caricata sul sistema.

Come accedere ai dati – I contribuenti che utilizzeranno la Dichiarazione Precompilata 2020, e che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nell’anno precedente, visualizzeranno, all’apertura dell’applicazione, un prospetto informativo (grafico e tabella) sulla destinazione delle imposte alle varie voci di spesa. Le informazioni saranno rese disponibili anche sul Cassetto Fiscale. Il sistema calcolerà per ciascun contribuente come l’Irpef versata si ‘spacchetta’ nei diversi settori pubblici.