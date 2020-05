Questa mattina intorno alle 7.45 in via del Mare si è verificato un incidente stradale a pochi chilometri da Ippocampo. Nello scontro coinvolti un’auto e un autoarticolato. Ancora da accertare la dinamica del sinistro. Intervenuti sul posto gli inquirenti per i rilievi del caso. I carabinieri hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia. Ferito il conducente del veicolo, le sue condizioni sarebbero gravi.

Fonte: Foggiatoday