Sindaci a sostegno del primo cittadino di San Severo, Miglio

, 23 maggio 2020. “In rappresentanza della città di Foggia e dell’ Anci Puglia questo pomeriggio, assieme agli altri sindaci della Capitanata, ho portato la mia vicinanza e quella dell’intera comunità Foggiana al primo cittadino di San Severo, Francesco Miglio, oggetto di minacce nei giorni scorsi”. Lo scrive sui social il sindaco di Foggia, Franco Landella.

“Quotidianamente molti sindaci vengono intimoriti da chi intende condizionare l’attività amministrativa, anche per il sol fatto di essere il primo, e a volte unico, avamposto ben riconoscibile. Ma noi non arretreremo di un passo per il bene delle comunità che rappresentiamo e di quei cittadini che democraticamente ci hanno affidato il compito della gestione della cosa pubblica“, scrive Landella.