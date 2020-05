In 3 mesi persi 11mila artigiani: male Foggia e Bari. “Ma il peggio deve arrivare”

, 23 maggio 2020. Nei primi 3 mesi di quest’anno il numero complessivo delle imprese artigiane presente in Italia è sceso di 10.902 unità, un dato negativo, tuttavia in linea con quanto registrato nello stesso arco temporale dei 3 anni precedenti (vedi Tab.1). Il peggio, segnala la CGIA, dovrebbe purtroppo sopraggiungere nei prossimi mesi, quando l’effetto economico negativo del Covid si farà sentire con maggiore intensità.

Dichiara il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo: “In questi due mesi e mezzo di lockdown, molti artigiani senza alcun sostegno al reddito sono andati in difficoltà e non sono stati pochi coloro che hanno ipotizzato di gettare la spugna e di chiudere definitivamente la saracinesca. Dopo una settimana dalla riapertura totale, invece, lo stato d’animo di tanti piccoli imprenditori è cambiato. C’è voglia di lottare, di resistere, di risollevare le sorti economiche della propria attività. Purtroppo, non tutti ce la faranno a sopravvivere e non è da escludere che entro la fine dell’anno lo stock complessivo delle imprese artigiane presente nel Paese si riduca di quasi 100 mila unità, con una perdita di almeno 300 mila posti di lavoro”.

La crisi viene da lontano: negli ultimi 11 anni perse quasi 200 mila aziende artigiane

L’entità della contrazione dipenderà dalle misure di sostegno che verranno introdotte dal Governo nei prossimi 2-3 mesi. Tenendo conto che negli ultimi 11 anni lo stock delle imprese artigiane[1] è crollato di quasi 200 mila unità, al 31 marzo 2020 le aziende artigiane attive in Italia ammontavano a 1.275.970 (vedi Tab. 2 e Graf. 1). Per evitare che entro la fine del 2020 si registri una ulteriore moria di tantissime botteghe artigiane, la CGIA torna a ribadire la necessità di erogare a queste attività importanti contributi a fondo perduto e di azzerare per l’anno in corso le imposte erariali: come l’Irpef, l’Ires e l’Imu sui capannoni.

Afferma il segretario della CGIA Renato Mason: “L’artigianato ha bisogno di sostegno perché è l’ elemento di coesione sociale del nostro sistema produttivo. Se spariscono le micro imprese, rischiamo di abbassare notevolmente la qualità del nostro made in Italy. E’ vero che con il decreto Rilancio sono state introdotte diverse misure tra cui l’azzeramento del saldo e dell’acconto Irap in scadenza a giugno, la riproposizione dei 600 euro per il mese di aprile e la detrazione del 60 per cento degli affitti, ma tutto questo è ancora insufficiente a colmare la rovinosa caduta del fatturato registrata in questi ultimi mesi da tantissime piccole realtà. Troppi provvedimenti che rischiano di disperdere in tanti rivoli le risorse messe a disposizione che, invece, dovrebbero essere convogliate solo su tre voci: famiglie, indennizzi diretti alle imprese e taglio delle tasse”.

Dl Rilancio: i contributi a fondo perduto sono poca cosa

Anche i tanto attesi contributi a fondo perduto introdotti con il Dl Rilancio a favore delle piccole attività, rischiano di non sortire gli effetti sperati; la dimensione economica del ristoro, infatti, risulta molto contenuta. Le attività che hanno subito il lockdown, nella migliore delle ipotesi coprono solo 1/6 delle perdite sostenute nello scorso mese di aprile.

Le quattro simulazioni sono state realizzate su micro e piccole attività artigiane che nel mese di aprile 2020 sono state obbligate a chiudere l’attività per decreto:

un parrucchiere con un fatturato medio annuo registrato nel 2019 di 70 mila euro e una perdita, aprile 2020 su aprile 2019, di oltre 5.833 euro, riceverà, stando alle disposizioni del “decreto Rilancio”, il 20 per cento di questo disavanzo. In pratica solo 1.167 euro;

un falegname produttore di mobili con un fatturato annuo di 180 mila euro e una perdita ad aprile 2020 sullo stesso mese dell’anno scorso di 15 mila euro, riceverà, con questo passivo, 3.000 euro, cioè il 20 per cento dei mancati ricavi;

una impresa edile con 450 mila euro di fatturato presenta una caduta del fatturato di 37.500 euro. Dalle disposizioni del “decreto Rilancio” riceverà 5.625 euro. Importo ottenuto applicando il 15 per cento sulla perdita;

un’azienda metalmeccanica con ricavi annui di 500 mila euro e un disavanzo di 41.667 euro, incasserà dallo Stato 6.250 euro, pari al 15 per cento del disavanzo (vedi Tab. 3).

I consumi delle famiglie in calo di 75 miliardi

A preoccupare la CGIA, tuttavia, non c’è solo la mancanza di credito che attanaglia gli artigiani e in generale tutte le Pmi, ma anche le previsioni dei consumi delle famiglie italiane per l’anno in corso. Secondo il Def 2020, infatti, la caduta sarà pari al 7,2 per cento; in termini assoluti il crollo degli acquisti rispetto al 2019 sarà di circa 75 miliardi e a farne le spese saranno soprattutto gli artigiani, i piccoli commercianti e i lavoratori autonomi che vivono quasi esclusivamente dei consumi delle famiglie. Insomma, i fatturati di queste piccole attività sono destinati a cadere rovinosamente, trascinando verso la chiusura definitiva tantissimi negozi di vicinato. Tutto questo comporterà un problema occupazionale non di poco conto, ma anche un forte abbassamento della qualità della vita. Quando chiudono le botteghe e i piccoli negozi le aree urbane si impoveriscono e diventano terreno fertile per la diffusione del degrado, dell’abbandono e della microcriminalità.

Solo Trieste, Imperia e Catania presentano un numero di iscrizioni superiore alle cessazioni

Come dicevamo più sopra, la crisi dell’artigianato parte da lontano. Tra il 2009 e il 2019, infatti, abbiamo perso il 12,2 per cento delle imprese di questo comparto (in particolar modo edili, autotrasportatori e aziende metalmeccaniche) e le regioni maggiormente colpite sono state quelle del Sud: Sardegna -19 per cento, Abruzzo – 18,8 per cento, Umbria – 16,2 per cento, Molise -16,1 e Sicilia – 15,9 per cento (vedi Tab. 4).

Se, invece, analizziamo la nati-mortalità riferita al primo trimestre del 2020, Lombardia (-1.814 imprese), Emilia Romagna (-1.215), Piemonte (-1.068) e Veneto (-1.002) sono i territori che in termini assoluti hanno registrato il saldo più negativo (vedi Tab. 5).

A livello provinciale, infine, sempre nel primo trimestre di quest’anno, le situazioni più “pesanti” di contrazione delle imprese artigiane si sono verificate nelle grandi aree metropolitane. In particolare a Torino (-544), a Milano (-490), a Roma (-421), a Bari (-346) e a Bologna (-274). Su 105 province analizzate, le uniche che hanno registrato un saldo positivo sono state tre: Trieste (+11), Imperia (+16) e Catania (+76) (vedi Tab. 6).

Tab. 1 – Nati-mortalità imprese artigiane (I trim degli ultimi 4 anni)

REGIONI

(rank per saldo I TRIM 2020) 2017

I TRIM 2018

I TRIM 2019

I TRIM 2020

I TRIM LOMBARDIA -1.465 -1.830 -1.590 -1.814 EMILIA ROMAGNA -1.103 -868 -1.056 -1.215 PIEMONTE -1.015 -878 -1.040 -1.068 VENETO -788 -1.123 -947 -1.002 LAZIO -1.106 -998 -604 -748 PUGLIA -767 -656 -730 -745 TOSCANA -871 -841 -749 -711 CAMPANIA -588 -505 -478 -569 SICILIA -685 -751 -603 -430 ABRUZZO -405 -372 -431 -409 MARCHE -409 -395 -539 -373 SARDEGNA -439 -261 -393 -359 CALABRIA -280 -351 -357 -319 LIGURIA -371 -340 -148 -270 UMBRIA -221 -278 -171 -236 FRIULI-VENEZIA GIULIA -113 -157 -263 -206 BASILICATA -110 -159 -117 -165 MOLISE -98 -52 -117 -116 TRENTINO – ALTO ADIGE -108 -73 -100 -89 VALLE D’AOSTA -53 -56 -40 -58 ITALIA -10.995 -10.944 -10.473 -10.902

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

Tab. 2 – L’artigianato ha perso quasi 200 mila imprese in un decennio

Sedi di imprese attive

(al 31/03) 2009 2020 Var. ass.

2020-2009

(11 anni) Var. %

2020/2009

(11 anni) IMPRESE ARTIGIANE (A) 1.470.209 1.275.970 -194.239 -13,2 IMPRESE NON ARTIGIANE (B) 3.808.804 3.828.345 +19.541 +0,5 TOTALE IMPRESE (A+B) 5.279.013 5.104.315 -174.698 -3,3 Inc. % imprese artigiane su totale 27,9 25,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

Tab. 3 – Alcuni esempi di contributi a fondo perduto erogati agli artigiani

Il cui fatturato di aprile 2020 si diminuito di almeno 1/3 rispetto a quello di aprile 2019

(il contributo spetta a condizione che il fatturato dello scorso anno sia inferiore a 5 milioni di euro).

Attività Fatturato annuo (euro) Fatturato (euro) Contributo a fondo perduto (euro) apr-19 apr-20 Perdita PARRUCCHIERE, DITTA INDIVIDUALE 70.000 5.833 0 -5.833 1.167 pari al 20% della perdita FALEGNAME, DITTA INDIVIDUALE 180.000 15.000 0 -15.000 3.000 pari al 20% della perdita EDILE, SOCIETA’ DI PERSONE 450.000 37.500 0 -37.500 5.625 pari al 15% della perdita METALMECCANICA, SOCIETA’ DI PERSONE 500.000 41.667 0 -41.667 6.250 pari al 15% della perdita

Elaborazione Ufficio Studi CGIA

Tab. 4 – Il crollo dell’artigianato negli ultimi 10 anni

Dati al 31/12

Rank per var. % 2009 2019 Var. ass.

2019-2009 (10 anni) Var. %

2019/2009 (10 anni) SARDEGNA 42.522 34.430 -8.092 -19,0% ABRUZZO 36.116 29.328 -6.788 -18,8% UMBRIA 24.327 20.382 -3.945 -16,2% MOLISE 7.622 6.392 -1.230 -16,1% SICILIA 84.560 71.074 -13.486 -15,9% BASILICATA 11.987 10.102 -1.885 -15,7% VALLE D’AOSTA 4.243 3.593 -650 -15,3% PIEMONTE 136.015 115.342 -20.673 -15,2% MARCHE 51.712 43.922 -7.790 -15,1% PUGLIA 78.242 66.796 -11.446 -14,6% CALABRIA 37.167 31.871 -5.296 -14,2% EMILIA ROMAGNA 144.465 125.433 -19.032 -13,2% TOSCANA 118.233 102.736 -15.497 -13,1% VENETO 143.330 125.575 -17.755 -12,4% CAMPANIA 74.969 67.899 -7.070 -9,4% FRIULI-VENEZIA GIULIA 30.537 27.747 -2.790 -9,1% LOMBARDIA 265.301 241.557 -23.744 -8,9% LIGURIA 46.724 43.009 -3.715 -8,0% LAZIO 100.971 94.171 -6.800 -6,7% TRENTINO – ALTO ADIGE 26.906 25.926 -980 -3,6% ITALIA 1.465.949 1.287.285 -178.664 -12,2% SUD 373.185 317.892 -55.293 -14,8% NORD EST 345.238 304.681 -40.557 -11,7% CENTRO 295.243 261.211 -34.032 -11,5% NORD OVEST 452.283 403.501 -48.782 -10,8%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

Tab. 5 – Nati-mortalità imprese artigiane nel I trimestre 2020 (per regione)

REGIONI

(rank per saldo) Iscritte (a) Cessate (b) Saldo (a)-(b) LOMBARDIA 5.084 6.898 -1.814 EMILIA ROMAGNA 2.638 3.853 -1.215 PIEMONTE 2.398 3.466 -1.068 VENETO 2.633 3.635 -1.002 LAZIO 1.498 2.246 -748 PUGLIA 1.115 1.860 -745 TOSCANA 2.376 3.087 -711 CAMPANIA 1.002 1.571 -569 SICILIA 944 1.374 -430 ABRUZZO 528 937 -409 MARCHE 820 1.193 -373 SARDEGNA 543 902 -359 CALABRIA 533 852 -319 LIGURIA 872 1.142 -270 UMBRIA 310 546 -236 FRIULI-VENEZIA GIULIA 606 812 -206 BASILICATA 145 310 -165 MOLISE 80 196 -116 TRENTINO – ALTO ADIGE 634 723 -89 VALLE D’AOSTA 84 142 -58 ITALIA 24.843 35.745 -10.902

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

Tab. 6 – Nati-mortalità imprese artigiane nel I trimestre 2020 (per provincia)

-490 ROMA 933 1.354 -421 BARI 370 716 -346 BOLOGNA 523 797 -274 VICENZA 443 717 -274 BRESCIA 691 932 -241 FIRENZE 587 818 -231 SALERNO 296 520 -224 GENOVA 377 582 -205 VARESE 467 659 -192 MODENA 477 666 -189 VERONA 509 693 -184 FOGGIA 134 314 -180 MANTOVA 214 394 -180 CUNEO 429 601 -172 TREVISO 482 648 -166 PERUGIA 283 447 -164 MESSINA 117 280 -163 COMO 315 473 -158 REGGIO EMILIA 499 648 -149 UDINE 269 415 -146 CAGLIARI 195 338 -143 BERGAMO 692 834 -142 COSENZA 180 319 -139 TERAMO 136 274 -138 PADOVA 562 694 -132 MONZA E BRIANZA 488 618 -130 LECCE 333 460 -127 FERRARA 171 295 -124 PAVIA 251 374 -123 VENEZIA 430 552 -122 POTENZA 83 201 -118 ALESSANDRIA 229 345 -116 AVELLINO 101 217 -116 FORLI’ – CESENA 231 343 -112 LATINA 175 284 -109 VITERBO 124 233 -109 PARMA 205 312 -107 PISA 207 314 -107 CHIETI 135 235 -100 RAVENNA 193 290 -97 ANCONA 176 271 -95 NAPOLI 392 483 -91 L’AQUILA 118 204 -86 PESCARA 139 224 -85 AREZZO 200 284 -84 RIMINI 217 301 -84 MACERATA 197 280 -83 ROVIGO 120 200 -80 PIACENZA 122 201 -79 CAMPOBASSO 53 130 -77 ORISTANO 0 77 -77 CATANZARO 106 182 -76 TRENTO 264 339 -75 NUORO 102 175 -73 CASERTA 154 226 -72 PESARO E URBINO 218 290 -72 TERNI 27 99 -72 NOVARA 209 280 -71 RIETI 50 120 -70 AGRIGENTO 47 114 -67 ASCOLI PICENO 95 162 -67 PISTOIA 222 289 -67 BENEVENTO 59 125 -66 SASSARI 246 312 -66 CALTANISSETTA 32 95 -63 ASTI 128 190 -62 PORDENONE 157 219 -62 RAGUSA 104 166 -62 AOSTA 84 142 -58 PALERMO 226 283 -57 TARANTO 154 211 -57 FERMO 134 190 -56 TRAPANI 59 114 -55 MASSA CARRARA 95 149 -54 REGGIO CALABRIA 147 201 -54 LECCO 182 232 -50 PRATO 290 339 -49 LODI 94 142 -48 LUCCA 264 312 -48 MATERA 62 109 -47 VERBANIA 84 129 -45 BELLUNO 87 131 -44 LA SPEZIA 112 154 -42 SIENA 165 206 -41 FROSINONE 216 255 -39 ISERNIA 27 66 -39 SAVONA 208 247 -39 CREMONA 165 203 -38 BRINDISI 124 159 -35 BIELLA 106 135 -29 VERCELLI 89 118 -29 CROTONE 44 72 -28 LIVORNO 188 214 -26 SONDRIO 99 121 -22 VIBO VALENTIA 56 78 -22 SIRACUSA 75 96 -21 ENNA 58 76 -18 BOLZANO 370 384 -14 GORIZIA 60 69 -9 GROSSETO 158 162 -4 TRIESTE 120 109 +11 IMPERIA 175 159 +16 CATANIA 226 150 +76 ITALIA 24.843 35.745 -10.902

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

[1] Differenza tra il numero delle aziende iscritte e quelle cessate