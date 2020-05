Manfredonia C5, Consiglio federale “Stagione sportiva conclusa”

Quinta posizione in classifica, 38 punti totali, a tre sole lunghezze dal quarto posto, ultima piazza utile per disputare i play off promozione nella massima categoria.

21 le gare disputate, 11 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, è questo il bottino ottenuto dai ragazzi sipontini. I 98 gol fatti e i soli 48 subiti la rendono la miglior difesa del girone C e la seconda di tutta la serie A2, dietro solo al Real San Giuseppe. Soprattutto da metà novembre in poi, il ruolino di marcia è stato da squadra consapevole delle proprie forze: il Manfredonia, la matricola neopromossa, che però ha fatto paura a tutti! C’è veramente da togliersi il cappello, il lavoro che la società ha svolto nel corso delle ultime stagioni è stato importante con risultati notevoli. Un crescendo continuo cominciato lo scorso anno con il salto di categoria in un girone difficilissimo, per poi continuare in A2, in quello che, ad oggi, è il miglior piazzamento nella storia del Manfredonia C5.

Sicuramente tutto ciò è stato possibile anche e soprattutto grazie all’aiuto degli Sponsor. Il nostro particolare ringraziamento va alla SIM S.R.L società per l’impiantistica e montaggi, Risparmio Casa, A&G Vitulano detersivi e profumati, Webbin, Allianz, Simat, La Vela d’Oro, D’Isita Infissi, , MTM impiantistica industriale, Edilsalva Costruzioni, Bar Fiore e lo storico Euroambiente, da anni ormai al fianco della società sipontina.

Ma il nostro più sincero ringraziamento va a tutti, davvero a tutti coloro che ogni anno contribuiscono a renderci più forte con il loro supporto e la loro vicinanza. La speranza è quella di ripartire nuovamente tutti insieme e continuare questo cammino interrotto quest’anno per motivi extracalcistici per raggiungere traguardi ancora più prestigiosi.

(nota stampa)