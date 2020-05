Manfredonia piange la scomparsa di Franco Guerra, il “Maestro”

Di seguito un testo inviato a Stato dal sig. Antonio Guerra, nipote dell’uomo. “Il cielo plumbeo fa da preludio ad una giornata di dolore per la comunità manfredoniana.

E’ deceduto domenica 17 maggio il sig., noto imprenditore del settore alimentare. Era nato a Manfredonia il 13 dicembre 1955.

FRANCESCO GUERRA, “il Maestro” per commercianti artigiani e pastai o semplicemente “Zio FRANCO” , lo zio di tutti, si incammina sul sentiero della vita ultraterrena per una malattia che lo affliggeva sin dall’età di 18 anni lasciando un vuoto incolmabile tra parenti, amici e quanti lo conobbero. Manfredonia piange uno dei suoi figli che ha dato lustro alla nostra città nel settore alimentare con la sua azienda “PASTA FRESCA E TARALLIFICIO NELLA”. Lavoratore indiscutibile che ha dedicato la sua vita al mondo artigiano in particolare alla produzione di pasta fresca acquistabile presso l’unico punto vendita in via della croce 47 o degustarla nei migliori ristoranti del territorio garganico. Era punto di riferimento per tanti ristoratori che impiegavano i consigli del MAESTRO per preparare i loro primi piatti di punta con la sua pasta ripiena.

Maestro di lavoro e di vita, chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo non poteva che chiamarlo ZIO FRANCO per le sue doti innate di dispensare consigli e regalare sorrisi con i suoi famosi proverbi e “modi di dire” evoluzione delle espressioni dialettali della signora NELLA, sua madre, fondatrice dell’omonima azienda.

La moglie Vittoria, i figli, il fratello Raffaele con sua moglie Carmela e figli continueranno a condurre in suo nome e di mamma. Nella questa bellissima realtà aziendale a carattere famigliare fondata nel 1970, in Italia e nel mondo, affinché tutti possano apprezzare le loro prelibatezze (più di 50 formati e tipi di pasta e più di 20 prodotti da forno) in modo che mamma NELLA e FRANCO RESTINO SEMPRE TRA NOI memori di chi incentra la sua vita sul lavoro, sacrificio e spirito di abnegazione. CIAO FRANCO! CIAO MAESTRO! CIAO ZIO”, conclude il nipote Antonio.