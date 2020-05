Monte Sant’Angelo su RAI1 per la “Giornata della Legalità” (VIDEO)

“Lenzuola sui balconi, balconi come piazze”. Milano, Roma, Bari, Verona, Cagliari, Brescia… e Monte Sant’Angelo. In tutta Italia oggi dei drappi bianchi sono esposti nei balconi per celebrare la strage di Capaci e la Giornata della Legalità. Nel video, insieme ad altri sindaci, anche le immagini del Sindaco Pierpaolo d’Arienzo , coordinatore per la Puglia di Avviso Pubblico. La rete nazionale degli Enti locali antimafia che espone il drappo bianco dal Palazzo di Città.