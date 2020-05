Orsara, l’ultimo saluto all’agente Leonardo Gallo

(Fg) – Si svolgeranno oggi, sabato 23 maggio 2020, i funerali per tributare l’ultimo saluto a, agente della Polizia Municipale di Orsara di Puglia. Alla moglie Antonella e ai due figli Lucia Rocchina e Antonio, è stato il sindaco Tommaso Lecce a esprimere il cordoglio dell’intera comunità. “E’ una perdita che ci addolora profondamente”, ha dichiarato il primo cittadino. “Leonardo Gallo era entrato in servizio nella Polizia Municipale oltre 30 anni fa. Era conosciuto da tutti in paese. La sua presenza è stata una costante per più di tre decenni. Persona mite, perbene, ha svolto il suo lavoro con scrupolo e dedizione fino a quando le sue condizioni di salute glielo hanno permesso. Nelle cerimonie ufficiali, durante i tanti eventi in cui la presenza e il lavoro degli agenti della Polizia Municipale contribuivano a mantenere l’ordine e a garantire la sicurezza, Leonardo Gallo svolgeva il proprio compito con discrezione e autorevolezza”, ha ricordato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce.

“Alle persone che gli hanno voluto bene, ai suoi cari, alla moglie Antonella e ai due figli Antonio e Lucia Rocchina voglio esprimere il mio personale cordoglio e quello dell’intera Comunità di Orsara di Puglia”, ha concluso Tommaso Lecce.