Primavalle. Spara e uccide ex moglie poi si suicida

(ANSA) – ROMA, 23 MAG –Tragedia stamattina in un appartamento alla periferia di Roma. Nicola Russo ex guardia giurata di 67 anni e la sua ex moglie di 63 anni Gerarda Di Gregorio sono morti poco dopo in ospedale, dove erano stati trasportati in condizioni critiche. Grave anche il figlio 44enne, ferito con un colpo di pistola. A dare l’allarme alcuni vicini e la nuora che hanno sentito gli spari provenire dall’abitazione di via Francesco Maria Torrigio, a Primavalle.