Regione Puglia, Mediatica spa può inviare progetto definitivo

Bari,23 maggio 2020. “Mediatica spa può presentare il progetto definitivo”. E’ quanto stabilito dalla Giunta regionale. L’investimento complessivo ammonta a 6.643.334,12 euro,la sovvenzione pubblica concedibile pari a 3.048.772,26 euro e gli occupati a regime 12,50. Il programma industriale consiste nella messa in opera di un nuovo Data center nei pressi del sito di Sannicola provincia di Lecce.

In particolare trattasi del “Future building blocks”: sviluppare strumenti software ciascuno dei quali fornisce una specifica attività di supporto automatico alla gestione dei documenti(memorizzazione,segmentazione,classificazione)prevalentemente nel comparto finanziario. Previsto il centro servizi di business operations finalizzato a operazioni di contact center,customer relationship management,document e data management. Obiettivo imprenditoriale? Crescita sistemica dell’intera offerta del Gruppo Mediatica.La proposta è riconducibile alle “aree di innovazione secondo il documento Strategia regionale per la Specializzazione intelligente e al documento La Puglia della Key Enabling Technologies 2014 della Regione Puglia”.

I funzionari di Puglia Sviluppo spa,agenzia della Regione che analizza la domanda di agevolazione economica,scrivono che “ Il giudizio sul progetto è nel complesso positivo,fatto da una importante impresa,leader nel settore,che ha una buona esperienza di progetti industriali pertinenti con gli obiettivi industriali… e richiede alcuni approfondimenti in merito al livello di innovatività che si intende apportare. Si prescrive che l’aumento occupazionale avvenga mediante nuove assunzioni e non per mezzo di trasferimenti da altre sedi aziendali”. Il mercato di sbocco è quello riferito all’informatica italiana in cui operano 97 mila imprese con 390 mila addetti e un valore aggiunto che copre il 2,8% del totale prodotto dall’industria e servizi a livello nazionale,prospettive di crescita al più 1,6%. Sede legale di Mediatica spa in Roma,altre unità a Modugno(Bari),Milano,San Cassiano(Le),Catania.Capitale sociale 1.245.600,00 euro suddiviso così: Grilli Stefano 14,97% presidente e amministratore delegato,Cricket Instruments 45%,Di Zenzo Stefano 12,59%,Pedone Sandra 8,51%,Vida Consultino srl 6,35%,Di Zenzo Carmine 3%,Di Zenzo Luisa 2,40%,Grilli Giulia 1,20%,Petracca Raffaele 0,48%,Paladini Enrico 0,27%,Macavero Fulvio Luigi 0,25%. Le società associate o collegate sono Ed Contacts srl,Cerf,Men At Work srl,New Biz,E Factor srl, Consorzio Msa.

Al 31 dicembre 2018 registra un fatturato di 26.406.176,00 euro,totale a bilancio 19.020.867,00,utile di esercizio 1.029.414,00,le risorse umane interne in numero di 333.

