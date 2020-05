Rimini, 58enne foggiano maltratta la moglie: lei fugge di casa

(altarimini). Interrogatorio di garanzia, nella mattinata di ieri (venerdì 22 maggio), per il 58enne originario del foggiano, sottoposto a ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo che la moglie, una donna originaria del Sud d’Italia, aveva denunciato di subire da cinque anni prevaricazioni e maltrattamenti. Tre invece le specifiche violenze sessuali che al momento sono addebitate all’indagato: questi, davanti al giudice, ha parlato di “approcci poco ortodossi e focosi”, negando però che essi siano sfociati in vere e proprie violenze. La, poi qualche mese fa, prima della “serrata” per l’emergenza sanitaria causata dal nuova Coronavirus, lei aveva lasciato il tetto coniugale, andando a vivere da alcuni parenti. Fonte: Altarimini.it