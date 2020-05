San Severo, sessanta di sindaci del foggiano “da scorta” per Miglio

Foggia, 23 maggio 2020. Oggi pomeriggio a San Severo ci sarà una manifestazione particolmente significativa. Una sessantina di sindaci del foggiano in piazza municipio a San Severo per fare simbolicamente da scorta al loro collegaIl sindaco di San Severo fu minacciato alcuni giorni orsono dal figlio di un boss mafioso deceduto (poi al sindaco sono arrivate le scuse) e per questo messo sotto scorta per decisione del prefetto di Foggia. Oggi si aggiunge la scorta simbolica degli altri sindaci: nel rispetto delle prescrizioni anti Coronavirus, naturalmente. Fonte: Noinotizie