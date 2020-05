, 23 maggio 2020. Idi Vieste hanno appena rintracciato e tratto in arresto, per tentato omicidio e porto illegale di pistola, un 27enne del posto, responsabile del ferimento, avvenuto ieri sera, del proprio fratellastro, 38enne.

Come riportato in un precedente articolo, i fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri all’interno di una abitazione in località ‘Calma’ a Vieste. Il ferito non è in pericolo di vita.