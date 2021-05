Arrestato imprenditore farmaceutico. Accusa: “Ha violentato una studentessa”

(ANSA) È ritenuto un violentatore seriale l’imprenditore farmaceutico Antonio di Fazio, amministratore di Global Farma, arrestato con l’accusa di aver violentato una 21enne attirata con il pretesto di uno stage. Oltre che di violenza sessuale aggravata, è accusato anche di lesioni personali aggravate.

La ragazza sarebbe stata attirata nell’azienda e poi, col pretesto di incontrare altri imprenditori, nella casa dell’uomo, dove sarebbe avvenuta la violenza. In casa indizi di altre presunte violenze ai danni di ragazze altrettanto giovani. La ragazza aveva raccontato di essere stata invitata all’incontro e di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè. Amante della bella vita e di auto lussuose è ritenuto un millantatore, sulla scorta di un contratto di forniture di mascherine alla Regione si spacciava come Alto commissario per l’emergenza Covid. (ANSA, 23.05.2021).