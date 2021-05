Curtotti, legale di Landella: “Vedo un grande accusatore ma niente prove”

(STATOQUOTIDIANO, ore 22). Foggia, 23 maggio 2021. L’interrogatorio di garanzia per Franco Landella davanti al gip Antonio Sicuranza potrebbe svolgersi giovedì. “Era stata paventata l’ipotesi di lunedì – dice il legale Michele Curtotti- ma ci sono 8 faldoni di documenti. Il mio assistito è sereno ma anche arrabbiato nel leggere tante falsità. Noi abbiamo fiducia, certo, ma finalmente abbiamo la possibilità di dire la nostra versione.

Da quello che emerge dalla documentazione della Procura io vedo solo l’amico che sostiene l’amico, ma sto cercando le prove.

Iaccarino è un avversario personale e politico di Franco Landella. Abbiamo un grande accusatore senza nessuna prova di riscontro, che non può venire dalla fantasia ma dai fatti. I processi non si fanno sui giornali”.

Per quanto riguarda la conferenza stampa in Procura- gli inquirenti, oltre a dei brevi riferimenti alle indagini e all’ordinanza, hanno parlato anche di amministrare come “dono tradito”- l’avvocato Curtotti precisa: “Non spetta a loro il discorso sulla morale e sul buon amministratore, a loro spettano le indagini. Bisogna aspettare il processo. Tutti parlano della presunzione d’innocenza ma nessuno poi lo fa, è una questione di metodo. C’è una direttiva europea che impone di non presentare l’indagato come colpevole, norma bocciata per 5 anni in Italia”.