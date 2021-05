L’Archivio Storico Sipontino, per onorare anche a Manfredonia il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, ha creduto opportuno continuare a pubblicare la versione dialettale sipontina, curata da Pasquale Ognissanti (come avvenuto nel 2015 in occasione del 750° anniversario della nascita), di alcuni canti della Divina Commedia Inferno – Canto VII

Papé Satan, papé Satan alèppe

Plutone ò ditte cum’e chi u scocce

a cudde Sapite, c’a tutt’ ji zèppe,

pe conforte mm’ò ditte: “Ne nde sbocce

sta pavure, lla feduce pp’abbije,

ninde pote mbedì d’ascènne a rocce”,

Po’ ò ditte a quèdda bbrutta mupije

“Stà citte, ca sì maleditte lupe,

tenatille ngurpe tutte llii ndrije.

Nu mutive sté ca vé cupe cupe,

ce vole a llà sope ddica Mechele

C’ji vendechéte d’u grusse sderrupe”.

Cume da llu vinde so’ chjene i vele,

po’ cj’ammoscene, pecché ll’arve ji fjacche,

cchessì ji ccadute sta bbèstja crudele.

Ce n’ascennèmme nda llu quarte ndacche.

sèmbe cchjù nnanze, triste, e ripa ripe,

ca tutte llu méle d’u munne nzacche.

A Gjustizje de Ddije ca te stipe

llu travaglje e lli pene c’àgghje viste,

pecché pe sti colpe facime scjupe?

Cume fé ll’ome a Caridde, ca nziste,

pe llu scugghje ce scondre e ce ndoppe

qquà lla gènde avrija vedì lli liste.

Cchjù c’a ll’ati vanne lla gènde ji troppe

e da nu quart’a nn’ate fé lla zurle,

ggeranne i pìseme a fforze, e ce scoppe:

ce scundravene tuste cum’i purle,

a jun’a june, e po’da chépe arrètre,

gredanne, “pecché tire, lass’u curle?” 30

E turnavene pe llu circhje tètre,

pe lla stèssa vanne, pe llu stèsse punde,

gredanne bbrutte parole, p’u mètre:

po’ ‘gnune cj’aggire na volte a ccunde

pe llu mizze circhje, pe ll’ata ggjostre,

e ije, c’aveve u core ggjà junde,

è ditte. “ Majèstre mije fa mostre,

cche ggènde ji qquèste, e se so’ tutte lèrce,

sti facce ca stanne a sevisa nostre”.

E Jisse a mmè : “Tutte quande so’ sguèrce

nda lla mmènde, nd’a vite ca june éje,

sènza mesure cj’ànne strutte a mèrce.

A vocja lore, cum’u chéne, abbéje,

qquanne so’ lli duje punde d’u circhje.

ddica colpa cundrarje ne lli sféje.-

Quiste so’ pacce, ne nn’ànne cuvirchje,

peluse nghépe, pèpe e cardenéle,

addic’avarizje ji asséje suvirchje”.

“Majèstre” è ditte, “tra tutte sti téle

n’avrija canosce, forse, chiche june,

c’ ò sufférte de cchjù de custu méle”.

Jiss’a mmè: “Mègghje ch’i penzire adune

lla vita gnurande, ca lli fé zozze,

ca a jogne nove lli tene a lla bbrune,

ètèrnamènde ànna fé quèsta ndozze

quann’assì da jinde a tutte sti nicchje,

tutt’i pimme chjuse e p’a chèpa mozze,

méle dé e tene u munne p’u picchje

ll’ò lluuéte e ll’ò puste nda sta truffe

e cche ggjà ji, a voce cchjù de nu spicchje. 60

Mo, figghje, pu’ vedì a corta bbuffe.

de quèdde ca po’ déje lla fertune,

pecché po’ ll’ome ndèrre ne ngj’abbuffe.

Nda tutte ll’ore ca sté sott’a lune

ch’ji stéte ggjà da quèst’anema stagnhe,

méje putrije fé puse a quacune”.

“Majèstre” è ditte a jisse,” dì, fenanghe

quèsta Fertune, c’a mmè pure attocche

cch’ji c’ u bbene u munne jarde nd’i mbranghe?”

E jisse a mmè: “O Crejatura scjocche

quanda gnoranze pe vuje cj’offènde!

Vu’ ca pe na sendènze chjud’a vocche;

Cudde ca lla sapjènze ce descènde

ò fatt’u cile, e chi pure ll’adduce,

sì ca da tutte lli vanne ce splènde.

Danne, dd’ogne vanne, lla stèssa luce;

llu stèsse ò fatte p’a lucja mundéne,

nu stèsse urdene ò dète, u stèsse Duce,

ce cangj’ a ttimbe tutte i vene séne

da ggènd’a ggènde, d’une a nn’ate u sanghe

sènza c’u capisce nescjune uméne.

Pecché june règne e nn’ate ce stanghe,

lla scèlte ji, e se gjudizje llu neje

ca scanuscjute ji, cume ngurpe u sanghe

Ninde pote fé lla sapjènza toje,

jisse pruvvede, ggjudeche e presegue,

quèdde ca vole, cume fanne i Deje.

Jisse sèmbe cange sènza na tregue

e lla necessetà lla fé vèloce,

capete spisse c’a sorte cunzegue. 90

Quèste ji quèdde ca vene misse ngroce

pure da chi ll’avrija fé lla lode,

jasteme u méle pe na bbrutta voce.

Ma tutte jèsse ce lla prosce e ne nn’ode,

e pe prime crejature cj’allete,

cambe lla vite e tutte ce lla gode..

Mo ascennime annanze, méje addrete.

Ggjà ogne stèlle chéde, e cchjù nn’arrive.

da cché me so’ musse, u troppe ji devjete.”

Nuje aggeranne u circhje a ll’ata rive

sop’a lla fonde ca bbolle e ce vèrse

sop’u fusse, ddica vè nd’a derive.

Scure jeve ll’acque e cchjù de tutte pèrse;

e nnuje, ngumbagnjie d’onna sbrige,

trasèmme a lla pe na vija travèrse.

Na padure jèsse ji, ca ce chjéme Stige,

e stu turrènde triste, quann’ji scese

a ppide d’a maligna spjaggja grige.

Ije, c’atturne a gguardé steve ndese,

ggènde è viste, allurdéte, nd’u pandéne,

tutte a lla nude, e pe lla faccj’offese.

Da sule ce dèvene, no p’i méne,

ma p’a chépe, p’u pitte e pide crude,

tagghjannece p’i dinde, u sbréne u sbréne.

Llu mastre bbune ò ditte: “Figghje, vide

ll’aneme de chi ll’ò vinde ll’ire,

e se pure pinze e ppe cèrte cride

ca sott’acque stè ggènde ca suspire,

e quèst’acque fanne bbolle nd’u mumme,

cume ll’ucchje lli vede, atturne aggire.

Fecchète nd’a lote, dìcene: fumme

trist’a ll’arja dolce c’u sole allèrje

e ce sime misse nda custu tumme.

Mo stéme cupe nd’a sta lota nèrje,

sta canzone nganne angore ce strozze,

ca nge pote dice p’a vocja sèrje.

Ggeranne acchessì pe sta lorda vozze,

nn’arche grusse, tra ll’assutte e llu mizze,

pe ll’ucchje fisse a cchi llu fanghe strozze,

rrevamme, po’, a na torre a stramizze. 130

Pape Satan, pape Satan aleppe/ Plutone ha detto come chi si scoccia/ a quel aapiente che di tutto (il sapere) è zeppo,/ per conforto mi ha detto. “Che non ti prenda/ la paura, la fiducia nell’andare,/ nulla (ti) può impedire di scendere dalla roccia.”/ Poi ha detto a quella brutta figura./ “Stai zitto, perché sei un lupo maledetto,/ te le conservi nel corpo le ire,/ un motivo ci sta che va silenziosamente./ si vuole lì sopra dove Michele/ si è vendicato della grande negazione.”/ Come le vele che (prima) sono gonfie di vento,/ poi si accasciano, perché l’albero non le regge (più),/ così è caduta questa bestia crudele./ Scendemmo nella quarta fossa,/ empre più avanti, triste, muro muro,/ che contiene tutto il male del modno./ Oh giustizia divina che conservi/ il travaglio e la pena che ho visto,/ perché di queste colpe facciamo tanto uso?/Come fa l’onda a Cariddi, che insiste,/ che con lo scoglio si scontra e si intoppa,/ qui la gente dovrebbe vedere le liste ./ Più delle altre parti qui la gente è troppa/ e da una parte all’altra grida,/ girando i pesi con sforzo e si piaga/ si scontrano come i porri/ uno per uno e poi di nuovo a riptere,/ gridando: “Perché titi, lascia la trottola (burla)”/ (30)

E tornavano per il cerchio pauroso,/ per la stessa parte, per lo stesso punto,/ gridando brutte parole con il suono,/ poi ciascuno si gira una volta sola,/ con mezzo giro per l’altra giostra,/ ed io che a vevo il cuore già triste,/ ho detto, “Maestro mio, dimmi (mostrami)/ che gente è questa tutta sporca,/ questi visi che stannmo di fronte a noi”./ E lui a me: “Tutti sono guerci/ nella mente, nella vita che uno riceve,/ senza misura hanno consumato i beni/, la loro voce come il cane abbaia,/ quando sono le due punte del cerchio,/ dove la la colpa contraria non li colpisce./ Questo sono pozzi che non hanno coperchio,/ con il capo pelato, papi e cardinali,/ dove l’avarizia è abbondante.”/ “Maestro”, ho detto, “Tra tutti questi tali / non dovrei forse conoscere qualcuno/ che ha sofferto di più questo male.”/ Ed egli a me: “E’ meglio che raccogli i pensieri,/ la vita ignorante, che li fa sporchi,/e li fa ignari di ogni conoscenza,/eternamente devono fare questi urti./ Quando uscì da tutte queste nicchie,/ tutti con i pugni chiusi e con la testa tagliata,/ male dà e tiene il mondo per il pianto,/ li ha tolto e li ha posto in questa situazione,/ e che cosa siano (poco importa), non sprecare più la voce./(60)

Ora, figlio, puoi vedere la piccola buffa,/ di quello che può dare la fortuna,/ perché fa l’uomo sulla terra che non si abbuffa (sazia),/ non potrebbe far sosta qualcuna.”/ “Maestro”, ho detto a lui, “dici anche/ questa fortuna che a me tocca,/ che cosa è che il bene del mondo si imbriglia?”/ E lui a me: “O creature sciocche ,/ quanta ignoranza vi è tra voi che offende./Vuoi che con una sentenza io ti imbocchi (nutra)./ Colui da cui la sapienza discende,/ ha fstto il Cielo e chi li conduce./ si che da tutte le parti si splende,/danno, da ogni parte, la stessa luce,/lo stesso ha fatto con la luce mondana,/ lo stesso ordine ha dato, lo stesso Duce,/che a tempo cambia tutte le vene,/da gente a gente, dall’uno all’altro il sangue,/senza che lo comprenda alcun uomo./ Perché uno regna e l’altro soccombe / e la scelta di se, il giudizio non lo nega,/ poiché sconosciuto, come (lo è) il sangue nel corpo,/ nulla può fare la tua sapienza,/ lui provvede, giudica e persegue,/ ciò che vuole, come fanno gli altri dei,/ lui sempre cambia, senza sosts,/ e la necessità lo fa veloce,/ capita spesso che la sorte consegua./(90)

Questa è quella che viene messa in croce/ pure da chi le dovrebbe fare la lode,/il male le bestemmia, con voce brutta,/ ma lei si compiace e non l’ascolta/ e con le prime creature si allieta,/ vive la vita e così se la gode./ Mo scendiamo avanti, mai indietro./ Già ogni stella scende, ed altra non arriva,/ da che mi sono mosso è troppo il divieto.”/ Girammo il cerchio all’altra riva / sulla fonte che bolle e si versa/ nel fosso dove sdi va alla deriva./ L’acqua era scura e senza che si vedesse il fondo,/ e noi in compgnia di un’onda nera/ entrammo per una via traversa./ E’ una palude che si chiama Stinge/ fa questo triste ruscello quando è disceso/ ai piedi della spiaggia triste e grigia./ Io, che ero intento a guardare attorno, ho visto genti sporche nel pantano,/ tutte nude, con il visso intristito./ Da sole si colpivano, non con la mani,/ ma con la testa, con il petto e con i piedi/ e si tagliavano con i denti a pezzi a pezzi./ Il buon Maestro ha detto:/ Figlio, vedi/ le anime vinte dall’ira,/ e pur pensi e certamente credi / che sotto questa acqua stia gente che sospora,/ e questa acqua fanno bollire nell’orcio,/ come l’occhio li vede, gira attorno./(120)

Posti nel fango dicono :Fummo/ tristi nell’aria dolce che il sole rallegra/ ed in questo tumulo ci siamo posti,/ ora sospiriamo in questo fango nero./ Questa canzone ci intoppa ancora la gola ,/ poiché non si può dire con voce sincera./ Ci rigirammo, così, nella pozzanghera sporca,/ su per un grande arco tra la secca e la metà,/ con l’occhio a guardare la strozza del fango,/ arrivammo alla fine (a stramezzo)presso una torre.(130)