Il I convegno internazionale di cardiologia in Puglia all’inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza

Negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento si completa nella provincia di Foggia un processo in parte avviato in qualche ospedale più grande già in decenni precedenti, cioè il passaggio dalla Chirurgia generale e dalla Medicina generale alle specializzazioni.

Al chirurgo generale che opera con maestria nei diversi organi ed apparati si sostituisce ora quello che limita il suo campo di attività, in quanto affiancato da specialisti autonomi come l’ortopedico-traumatologo, l’ostetrico-ginecologo, l’urologo, l’oculista, l’otorinolaringoiatra ed altri.

Lo sviluppo della chirurgia, sia generale che specialistica, è la conseguenza oltre che dei progressi della farmacologia anche dello sviluppo dell’anestesia. Al cloroformio, instillato nella mascherina con parsimonia per evitare che il sonno non si complichi con una paralisi del centro bulbare del respiro, si sostituisce ora il curaro, che consente di ottenere un completo rilasciamento della muscolatura.

Anche per la Medicina si completa un simile processo di trasformazione. Allo specialista in Medicina generale si affiancano altri nelle diverse branche, con divisioni e sezioni autonome progressivamente funzionanti come quelle di cardiologia, pediatria, neurologia, dermatologia, geriatria, malattie infettive ed altre.

Indicativo è quanto accaduto a San Giovanni Rotondo. Nei giorni 5 e 6 maggio 1956, in occasione della inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza, si tiene un importante convegno di cardiologia, certamente il primo del quale si ha notizia in Puglia, con l’intervento delle maggiori autorità nazionali ed internazionali, ben illustrato in “La Casa Sollievo della Sofferenza”, anno VII, nn. 9-10, maggio 1956, Simposio sulle affezioni delle coronarie, dal quale traggo la documentazione:

Programma dei lavori: Valdoni P. (Roma), Introduzione. Importanza delle malattie coronariche nella prognosi dell’operando. White P. D. (Boston), Storia delle nostre conoscenze sulle malattie coronariche. Alonzo P. (Roma), Importanza sociale delle malattie coronariche. Ascenzi A. (Roma), Spunti di anatomia patologica del circolo coronarico venoso. Gilbert – Queraltò J. (Barcellona), Rapporto tra lipidogramma e sindromi di insufficienza coronarica. Chini V. (Bari), Sindrome associata coronarica e cerebrale. Condorelli L. (Roma), L’organico e il funzionale nelle sindromi coronariche. Sebastiani A. (Roma) Forme atipiche dell’infarto miocarcico. Evans W. (Londra), Precisazioni sulle diagnosi del dolore coronarico. Puddu V. (Roma), Le forme intermedie della insufficienza coronarica. Taquini A. (Buenos Aires), Il ruolo delle coronarie nella cardiopatia ipertensiva. Lequime J. (Bruxelles), La dinamica circolatoria nell’infarto miocardico. Agostoni G. (Milano), Cuore fisico e cuore morale (perturbazioni disvegetative e circolo coronarico). Mahaim I. (Losanna), Il blocco di branca instabile e provocabile. Di Guglielmo A. (Pavia), Guttadauro M. (Roma), Baldrighi V. (Pavia), Arteriografia delle coronarie. Osservazioni nell’uomo vivente e ricerche sperimentali. Di Mattei P. (Roma), Farmacologia e coronarie. Nylin G. (Stoccolma), Esperienze con anticoagulanti in casi di arteriopate obliteranti croniche. Lian C (Parigi), Osservazioni sulle diagnosi e la terapia chirurgica dell’angina pectoris. Olivecrona H. (Stoccolma), Trattamento neurochirurgico dell’angina pectoris. Dogliotti A. M. (Torino), Battezzati M. (Torino), Interventi chirurgici per aumentare la vascolarizzazione del miocardio. Wangensteen O. H. (Minneapolis, Minn.) Aspetti chirurgici delle affezioni coronariche.

Nella ricostruzione storica del processo evolutivo della cardiologia ospedaliera pugliese, gemmata dai precedenti Reparti di Medicina generale, questo convegno, innovativo per l’argomento trattato, assume un importante significato simbolico. È una tappa fondamentale che ci indica che culturalmente i tempi sono maturi in quanto i progressi in ambito cardiologico costituiscono un patrimonio comune e diffuso, che comincia a far presa nel nostro territorio.

Tuttavia, in concordanza con quanto accade in tutta la regione pugliese, trascorrono più di quindici anni per vedere, dagli inizi degli anni Settanta, nascere ed affermarsi in maniera diffusa servizi e divisioni di cardiologia negli ospedali della provincia ed in seguito le prime UTIC in quelli di Foggia e San Giovanni Rotondo.

Lorenzo Pellegrino