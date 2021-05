Landella, Mayor o Alcalde di Foggia: la notizia dell’arresto in inglese e in spagnolo

FOGGIA – “The Mayor of Foggia, Franco Landella, has been arrested for charges of corruption and attempted bribery. His wife, also a public official, and three local councillors have also been suspended and are under investigation”.

Così, dopo i giornali nazionali, anche quelli in lingua inglese come “The Italian Insider” riportano la notizia del “The Mayor of Foggia”, sindaco di Foggia, arrestato, e che sua moglie, una dipendente pubblica, è stata sospesa ed è indagata. Iaccarino, arrestato, ha rilasciato agli inquirenti alcune dichiarazioni.

Si riportano riferimenti alla conferenza stampa del Procuratore Vaccaro e le parole del vice questore Mario Grassia “had betrayed the gift given to them by the public”, è stato tradito il dono dato loro dal popolo.

C’è poi un’Ansa in spagnolo riportata dal sito Noticias Ultimas in spagnolo. Di seguito:

Noticias ultimas(ANSA) – FOGGIA, 21 DE MAYO – El alcalde renunciante de Foggia Franco Landella (Lega) fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario por los agentes de la brigada móvil acusado de corrupción e intento de extorsión. Como parte de la misma investigación, otras cuatro personas se unieron a las medidas cautelares, incluida la esposa de Landella, Daniela di Donna, una empleada municipal, a quien se le prohibió el cargo público. (RESOLVER).

https://www.notiulti.com/corrupcion-arrestado-alcalde-dimitido-de-foggia-ultima-ora/

Per gli spari di Capodanno di Leonardo Iaccarino, a darne notizia anche l’Ansa Brasile. Per quanto riguarda l’Italia, dalla cronaca locale a quella regionale, a tutte le testate nazionali, Foggia balza di nuovo al centro della cronaca.