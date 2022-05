Audace Cerignola, è Nicola Grieco il nuovo presidente

StatoQuotidiano.it, 23 maggio 2022. La S.S.D. Audace Cerignola ringrazia Danilo Quarto per l’impegno profuso nella stagione sportiva 2021/22, coronata dalla vittoria del campionato di serie D, augurando a quest’ultimo le migliori fortune personali e professionali.

Il nuovo presidente dell’Audace Cerignola è Nicola Grieco, il quale, nelle passate ore, ha rilevato l’intero pacchetto societario.

Grieco, dopo aver rifondato il calcio cerignolano nel 2014 dalle ceneri del più recente fallimento e riportato l’Audace dal campionato regionale di Prima Categoria al campionato di serie D, ha continuato a sostenere il progetto, in qualità di main sponsor, con lo stesso apporto di prima, nelle ultime due stagioni, culminate dallo storico approdo in serie C.