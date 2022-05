Audace, Quarto lascia la presidenza: “Cerignola, grazie di tutto”

(nota stampa) Foggia, 23 Maggio 2022.

π˜Ύπ™€π™π™„π™‚π™‰π™Šπ™‡π˜Ό, π™‚π™π˜Όπ™•π™„π™€ π˜Ώπ™„ π™π™π™π™π™Š

Ti scrivo perchΓ© in queste righe provo a racchiudere le emozioni indescrivibili di un anno. Parto da quel 13 luglio, o meglio dalla sfida con il NardΓ² all’ultima giornata dello scorso campionato. È stato amore a prima vista: non c’è altra definizione in quello che Γ¨ stato il nostro rapporto, il gialloblΓΉ mi Γ¨ entrato nelle vene e non ho fatto altro che lavorare, giorno e notte, per realizzare il vostro sogno, il nostro sogno.

L’ho fatto con quella che Γ¨ la mia idea di calcio, il mio modo di vedere questo sport sin dalla Terza Categoria. Posso dire di aver avuto ragione, con dei numeri π’π“π‘π€π“πŽπ’π π„π‘πˆπ‚πˆ nel Girone H: 38 risultati utili consecutivi, 88 punti in campionato e un distacco dalle altre abissale, riportando in C questo glorioso club dopo ben 85 anni .

Questo gruppo, questo staff, ha fatto un qualcosa che rimarrΓ nella π’π“πŽπ‘πˆπ€ del calcio cerignolano e del calcio pugliese e di questa categoria. RimarrΓ impresso 𝐏𝐄𝐑 π’π„πŒππ‘π„ nel cuore, nella mente e negli occhi!!

Potrei raccontare tantissimi momenti, tantissime vittorie ma mi porterΓ² tutto nel cuore, gli oltre 7.000 contro il Bitonto e gli oltre 12.000 in piazza sino a tarda notte. Mi porterΓ² nel cuore ogni singolo componente di questa rosa π π€ππ“π€π’π“πˆπ‚π€!!