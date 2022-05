Cerignola Calcio, Danilo Quarto lascia incarico di presidente

CERIGNOLA (FOGGIA), 23/05/2022 – (telesveva) Danilo Quarto lascia l’incarico di presidente del Cerignola, squadra neo promossa nel campionato di serie C.

Questa mattina l’annuncio ufficiale del club ofantino. “Sono state ore per me di intensa riflessione perché c’è stata la possibilità di rimanere in società, anche con il ruolo di presidente, ma la mia storia e il mio modo di fare calcio non conoscono vie di mezzo. La famiglia Grieco, dopo esser stata main-sponsor e compagna di viaggio in questa vincente stagione, nelle ultime settimane ha più volte manifestato la volontà di rilevare parte o l’intero pacchetto azionario del club. (telesveva)