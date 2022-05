Emiliano-Mainiero, la polemica su Parcocittà e il “no” di Mario Nobile

Statoquotidiano.it, 23 maggio 2022. Incontro a Parcocittà di Giuseppe Mainiero e Michele Emiliano, con l’appello del governatore a lavorare insieme per “dare una svolta alla città”. Mario Nobile, segretario provinciale di Si, su facebook fa sapere“che non ci sta” con quella che definisce “maionese impazzita”.

“Non parteciperemo a questa iniziativa, anzitutto perché il nostro spazio politico è un altro e ha dei valori ideali che cerchiamo di manifestare in tutte le nostre attività e che non potranno mai essere messi in disparte, ma anche perché vi parteciperà un gran numero di esponenti che possono essere a pieno titolo considerati parte dei problemi di Foggia, non certo della soluzione”.

Per Nobile si tratta di “biechi trasversalismi”. Ma non finisce qui la polemica, riguarda anche la struttura di Parcocittà che non è mai stata utilizzata per iniziative del genere, anche perché sul tema, com’è noto, ci sono stati vari contrasti con l’ex amministrazione di centrodestra.

“In tanti ci siamo chiesti perché mai quel Parcocittà (con concessione in proroga tecnica da oltre un anno e mezzo), la cui direzione è notoriamente influenzata dal Partito Democratico, da sempre categoricamente vietato per iniziative di forze politiche, sia stato trasformato proprio ora nel palcoscenico della finta iniziativa “civica” di lancio della campagna elettorale di un fascista”. Così Mario Nobile.

“Sono critiche gratuite che francamente ci sorprendono- ha risposto sui social la struttura di Parcocittà- Mainiero ha regolarmente prenotato e pagato l’utilizzo dello spazio e l’iniziativa non era partitica né tantomeno Parcocittà ha avuto alcun ruolo nell’organizzazione. Ci siamo limitati a ospitare l’evento. È stato, per quanto ci riguarda, un mero utilizzo della struttura, quindi respingiamo ogni accusa e non intendiamo cadere in provocazioni e dichiarazioni strumentali”, così ha risposto la struttura. Ma Nobile non ci sta, per lui è l’avvio della campagna elettorale di Giuseppe Mainiero.