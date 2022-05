Manfredonia, creazione di nuovi parcheggi a ridosso del centro storico

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/05/2022 – “ L’assessore al Demanio e Patrimonio propone l’adozione del presente provvedimento:



Premesso che:

– il Comune di Manfredonia espleta un sempre più crescente ruolo turistico, produttivo,commerciale e culturale nell’ambito del territorio,

– è intenzione di questa Amministrazione creare nuove possibilità di parcheggio nelle zone limitrofe al centro storico, vista la concentrazione di attività ed eventi nelle immediate vicinanze, durante tutto l’arco dell’anno e in modo particolare nella stagione estiva,



Considerato che:

 allo stato attuale non sono disponibili aree di proprietà comunale da destinare a tale finalità;  le finalità di interesse pubblico che guidano la scelta di istituire parcheggi pubblici si individuano in maniera esemplificativa e non esaustiva:  nella necessità di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di soddisfare le

esigenze di sosta di un alto numero di utenti, anche quando la disponibilità dei parcheggi è limitata;



 nel migliorare l’ordine e la disciplina della circolazione snellendo il traffico soprattutto in determinati periodi dell’anno ed in determinate zone;  nel ridurre il fenomeno della sosta vietata causa di notevoli disagi alla circolazione;  tali esigenze si riscontrano maggiormente nel centro del paese e lungo la litoranea sud;

Rilevato che, nell’ambito del territorio di competenza dell’Autorità di sistema Portuale sono presenti aree di dimensioni significative tali da poter essere destinati alle necessità di cui innanzi;



Considerato che è interesse di questa Amministrazione provvedere, quanto prima, ad individuare e istituire aree da destinare alla sosta per sopperire alla mancanza di parcheggio nell’ambito del centro storico comunale;

Vista la presenza, nell’ambito portuale, di un’area già destinata a cantiere navale, catastalmente censita la Foglio 143 P.lle 5829 in parte, 7057 in parte, 5830, 5831 e 5832, adiacente all’area destinata a parcheggio pubblico in consegna ex art. 34 del C.D.N. al Comune di Manfredonia, in attuazione del progetto “LAMA SCALORIA”;





DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

