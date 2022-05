StatoQuotidiano.it, Manfredonia 23 maggio 2022. “Seminare cultura è il mio motto, così come dare fiducia al prossimo e alla mia città, dove ho deciso di restare ed investire, con tutte le difficoltà che ne conseguono per tutti coloro che decidono per vivere di lavorare in proprio. Ma io ci credo e non demordo!”.

Questo è lo sfogo a StatoQuotidiano di Marialucia Rinaldi scrittrice e narratrice sipontina, da tre anni direttrice de “Il sogno di Marilù“, un centro culturale Educativo-Formativo sperimentale sito a Manfredonia in via San Lorenzo 269, che racconta il suo disappunto vissuto in prima persona sabato pomeriggio, per non aver più trovato nessuno dei sei libri messi a disposizione per il pit-stop letterario, dopo essersi assentata per una mezz’oretta.

Un progetto culturale totalmente gratuito e dedicato a tutti i suoi concittadini.

“Non sono arrabbiata e nemmeno delusa, ma rammaricata, quello sì. Ho provato dolore e dispiacere per chi ha compiuto questo gesto, perché ne denota una mancanza e le mancanze fanno sempre più male a chi le vive più che a chi le osserva.

Quando accadono avvenimenti spiacevoli, sono solita porgermi una domanda. ” Perché?” E dietro a questa domanda c’è tutto l’amore e la comprensione per chi purtroppo non è stato educato in primis al rispetto del prossimo e poi a tutto il resto.

Può sembrare paradossale, ma non è colpa loro, ma del contesto familiare e sociale in cui sono cresciuti, quindi sì è anche colpa nostra a cui non spetta giudicare ma comprendere, per poter riparare e ripartire da quelle lacune strutturali fatte di assenza e non curanza: una società sana deve sentire tutti come figli suoi e dare il massimo affinché tutti possano essere educati alla socialità, allo stare insieme, al rispetto della cosa comune.

Per venir fuori da certe dinamiche occorre far rete compatti e coesi. Famiglie, scuole, enti educativi, parrocchie ed istituzioni. Da soli non si potrà mai andare lontano. Non so chi possa essere stato e non avanzo ipotesi so solo che qualcosa alla base è andato storto che si tratti di un adulto, un adolescente o un bambino il discorso cambia davvero poco. Quei libri erano lì per tutti e non solo per qualcuno.

Chi li ha presi non ha fatto un torto a me, che lasciandoli incustoditi li avevo già donati a chiunque con infinito amore. Il primo torto l’ha fatto a se stesso compiendo un gesto che lo priva di buon senso e ne denota una grande e grave sofferenza e solitudine, una persona felice ed equilibrata non l’avrebbe mai fatto, e poi a tutti coloro che in questi giorni, accogliendo il progetto con entusiasmo si fermavano numerosi per sedersi e sfogliare incuriositi le pagine di più libri.

Mi piacerebbe incontrare questa persona nell’anonimato, non per giudicarla, ma per scambiare due chiacchiere, per capire il perché di quel suo gesto che io ho già perdonato.

A tutti coloro che hanno creduto ed apprezzato questo progetto dico che questo episodio per quanto spiacevole, non sarà la causa dell’ interruzione dello stesso.

Oggi si ricomincia più forti di prima! Troverete ad aspettarvi tanti altri libri. Ho deciso di seminare cultura ed amore nella mia città e per farlo non posso arrendermi al primo ostacolo, occorre amore e fiducia. Continuerò a credere nella mia gente, anche in chi sottraendo i libri ha dimostrato di non credere in se stesso. Vi aspettiamo numerosi! Il progetto continua!”

Marialucia Rinaldi

IL PROGETTO #pitstop #letterario

➡️ Di cosa si tratta?

➡️ E qual è l’ente che propone il progetto.

🔹️È un progetto culturale nato per incentivare la lettura attraverso un invito singolare che consente al lettore di sfogliare le pagine di uno o più libri stando all’aperto e respirando l’aria fresca e profumata della primavera, in un’atmosfera che ricorda il mondo delle favole grazie all’ospitalità del Sogno che ha messo a disposizione #gratuitamente due sedie, un tavolino e tanti libri dalle trame accattivanti.

Questo nuovo #progetto #culturale è stato ideato da Marialucia Rinaldi scrittrice, narratrice e direttrice de “Il sogno di Marilù ” da quasi tre anni.

🔹️L’ente che promuove il progetto🔹️

🔹️IL SOGNO DI MARILÙ è un centro culturale educativo-formativo sperimentale dedicato a bimbi, adolescenti ed adulti.

Giovedì 12 maggio 2022 c’è stata l’inaugurazione del primo #pitstop letterario pensato per la città di Manfredonia.

La sperimentazione avrà per ora la durata di un mese.

Dal 12 maggio al 12 giugno troverete ad accogliervi due comode sedie, un tavolino, profumo di freschi fiorellini ed un libro in cui perdersi durante la lettura.

Una sosta piacevole che possa dare ristoro all’anima seppur per pochi attimi.

E voi cosa aspettate ad emozionarvi?

Vi aspettiamo! 📖🦋💙

IL SOGNO DI MARILÙ

VIA SAN LORENZO 269, MANFREDONIA

