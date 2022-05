“Open Foggia” chiama Futuro, 7 idee per la città da 7 relatori speciali

Statoquotidiano.it, 23 maggio 2022. L’evento “Open Foggia” si terrà il 27 maggio a S. Chiara. Sette personaggi competenti nel loro campo racconteranno le proprie idee di futuro per Foggia, dal loro punto di vista, su sette temi di rilevanza: enogastronomia, architettura, agricoltura, cultura, turismo, innovazione, economia.

I relatori saranno Gianfilippo Mignogna, Alessandra Benvenuto, Massimiliano Arena, Maria Teresa Sassano, Peppe Zullo, Michele Stasolla e Antonio Stasi che si alterneranno sul palco di “Open Foggia”, definito “un pensatoio” per la città.

Gianfilippo Mignogna è sindaco del comune di Biccari e dal 2019 vicepresidente nazionale dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia e responsabile regionale di Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Montane). Negli ultimi anni, Biccari ha attirato migliaia di visitatori grazie a delle iniziative che hanno favorito il turismo nel piccolo comune del Subappennino Dauno, ed è proprio sul turismo che il sindaco esporrà la sua idea innovativa.

Peppe Zullo è un cuoco-contadino che ha saputo restituire alla sua terra l’orgoglio che merita. La cura nella scelta delle materie prime, l’attenzione alla tracciabilità dei prodotti e la riscoperta dei valori più autentici della cultura mediterranea sono solo alcuni degli ingredienti principali dei suoi piatti. Renderà partecipi della sua idea per il futuro su un argomento caldo per il territorio, l’enogastronomia.

Maria Teresa Sassano è considerata un’imprenditrice di prima generazione. Proprietaria ed amministratore di due aziende, da sempre si batte per la difesa degli interessi delle piccole imprese. É vicepresidente di Confindustria Foggia con delega all’internazionalizzazione. Per Sassano, “l’economia è il motore a propulsione che può spingere il territorio verso l’internazionalizzazione”, su questo che verterà la sua idea per il futuro.

Massimiliano Arena è un avvocato specializzato in tutela del patrimonio familiare, trust e fondi patrimoniali. Ricopre il ruolo di presidente dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. I suoi pensieri e le sue idee sono proiettati direttamente nel futuro, l’innovazione digitale rientra fra le sue passioni.

Antonio Stasi è originario di Castellaneta ed è sbarcato all’Università degli Studi di Foggia dopo un periodo di studi e lavoro presso l’Università dell’Arizona. È innamoratissimo del territorio di Capitanata ed è fra i fondatori del progetto Vazapp. Inoltre, è stato referente delle politiche giovanili per quanto riguarda i progetti PIN fino al 2021. La sua idea per il futuro abbraccerà il futuro fino al 2050.

Alessandra Benvenuto è una giornalista ed imprenditrice con un dottorato di ricerca in diritto e criminologia. Ha collaborato con importanti testate giornalistiche come La Repubblica, l’Unità ed il Corriere della Sera. Da sempre organizza incontri con autrici ed autori per trasmettere l’amore per i libri. Dal 2019 è presidente dell’associazione culturale “I fiori blu”. Spiegherà come, in futuro, il territorio potrà brillare da un punto di vista culturale e letterario.

Michele Stasolla è un architetto attento alla ricerca di materiali eccellenti e di qualità. Nella sua professione predilige l’uso di tecnologie innovative per la ristrutturazione di costruzioni del passato. Nel corso degli anni, si è occupato sia dell’involucro edilizio che dell’allestimento degli interni progettando mobili ed arredi. La sua idea futuribile aiuterà ad immaginare gli edifici del futuro.