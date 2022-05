Presentata “Zemanlandia”, l’ultima fatica di Domenico Carella

StatoQuotidiano.it Foggia, 23 Maggio 2022. In pochi giorni sold out già in prevendita, con copie letteralmente a ruba, quando ancora nessuno aveva visto materialmente il contenuto del libro. 288 pagine tutte a colori corredate da oltre 500 foto bellissime di Ernesto Tufo e Giuseppe Panniello (Casa della Fotografia), frutto di un lavoro certosino di ricerca e di archivio. Questa è Zemanlandia, l’ultima fatica (nona pubblicazione) editoriale di Domenico Carella, noto giornalista sportivo foggiano, nonché scrittore e conduttore. Il racconto e la favola di una squadra che insegnava al mondo a giocare a calcio. Una scatola del tempo nei quali i tifosi rossoneri e tutti gli appassionati che hanno vissuto quell’indimenticabile epopea degli anni 90, che potranno rivivere ed approfondire. Negli occhi del professionista tutto l’orgoglio di un’opera che vuole lasciare il segno, con la prefazione del vate boemo, le testimonianze di Peppino Pavone e Franco Altamura ed i colori rosso e nero della copertura rigida, come fronte-retro del volume. Edito da Enzo Palma di Sinkronia, il libro presentato nello scorso fine settimana, presso la Fondazione La Capitanata per lo Sport, è stato concepito in tre momenti diversi fino alla stesura definitiva, con un’estrema difficoltà nella scelta di ben 5000 fotografie. Un’edizione di pregio con una veste grafica accattivante ed innovativa, che mira a restare nel tempo, come ricordo perpetuo e dolce di quella che è stata una delle parentesi più belle del panorama calcistico nazionale. Il libro è possibile acquistarlo on line sul sito zemanlandia.sinkronia.it oppure in pre-order nelle librerie Mondadori della città.

“Zemanlandia per me è una sensazione. All’epoca ci avviavamo con un fiume di persone verso lo stadio. Si andava allo stadio consapevoli che poteva succedere di tutto, perdere con l’ultima in classifica o anche battere per due volte la Juventus. Zemanlandia ha cambiato il modo di intendere il calcio, dal punto di vista della preparazione atletica e dell’offensività degli schemi. Il primo barlume di calcio europeo, così come lo intendiamo oggi ma oltre 20-30 anni fa. Sarebbe bello che la stagione positiva di costruzione vissuta, possa essere capitalizzata anche il prossimo anno. Ringrazio tutti i lettori che per l’affetto clamoroso che stanno avendo verso di me ed il mio lavoro”- ha chiosato Domenico Carella.

Fotogallery ed intervista di Gianluigi Cutillo

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 23 Maggio 2022