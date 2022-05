Rotice: “Bufala da nota testata web su fondi PNRR”

MANFREDONIA (FOGGIA, 23/05/2022 – “La legalità non si predica, si applica. Nel giorno in cui l’Italia commemora il trentennale della strage di Capaci, una nota testata web che si straccia le vesti nel nome della lotta alla criminalità, compie l’ennesimo atto di killeraggio mediatico propinando ai lettori una vera e propria bufala che offende anche i principi dell’etica giornalistica, quelli della verità e dell’oggettività.

“Manfredonia rischia di farsi sfilare i soldi del PNRR. Per la Giunta sembra più importante un banale cancello”, il titolo che denota la faziosità e l’”ignoranza” del redattore dell’articolo che non ha avuto neanche il coraggio di firmarsi. Una testata ostile all’Amministrazione comunale del sindaco Rotice per partito preso, che da mesi, senza mai palesarsi nelle numerose conferenze stampa o richieste di informazioni a sindaco ed assessori, getta gratuitamente fango e menzogne con lo scopo ed il gusto di denigrare, magari dietro suggerimenti di qualche vecchio volpone della scena politica locale, fautore del baratro in cui la città è stata ridotta.