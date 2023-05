Addio all’opinionista Maria Giovanna Maglie: aveva 70 anni

ROMA – È morta all’età di 70 anni Maria Giovanna Maglie, ex giornalista del Tg2 e notissima saggista e opinionista tv. A darne notizia sui social è stata questa mattina l’amica e collega Francesca Chaoqui: “È tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa.

Fonte: ilmessaggero

Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Tra la seconda metà del 2022 e il febbraio 2023 Maglie è stata ricoverata in ospedale per vari interventi chirurgici, come lei stessa aveva fatto sapere tramite i social, pubblicando alcuni scatti che testimoniavano le proprie condizioni di salute.

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

L’ultimo intervento di Maglie su Twitter, social dove era molto attiva, risaliva al 12 febbraio, nel periodo del Festival di Sanremo e delle elezioni regionali in Lombardia: “Sopravvissuti all’occhio a forma di euro di Amadeus? Al corpus della Ferragni? Al fatto che le canzoni ascoltabili avessero almeno 50 anni? Siete sfiniti e scontenti? Bene andate a rinfrescarvi il cervello di tanto vecchiume votando per il centrodestra. Io voto Lega”. Lo riporta Luigi Salomone su Il Tempo.