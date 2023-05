Cinque motivi per acquistare smartphone ricondizionati nel 2023

È arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio smartphone, ma non hai ancora bene idea né di che modello acquistare e né se acquistare un telefono nuovo, di seconda mano, da pagare a rate o tramite abbonamento con gestore telefonico? Quella che segue è una breve guida alle cinque ragioni per cui la scelta più conveniente se ha intenzione di cambiare smartphone è con ogni probabilità acquistare uno smartphone ricondizionato.

Non solo risparmio: cinque ragioni per scegliere uno smartphone ricondizionato

La possibilità di risparmiare è stata fin qui il principale driver per l’aumento delle vendite nel mercato refurbished: negli ultimi due anni, mentre l’inflazione cresceva tanto da erodere la capacità di spesa e i risparmi dei consumatori, il mercato degli smartphone ricondizionati è cresciuto a un ritmo sostenuto, facendo segnare per esempio solo nel 2022 un +5% rispetto all’anno precedente. Quanto si risparmia acquistando uno smartphone ricondizionato varia, va da sé, a seconda del modello, dell’anno di uscita sul mercato, delle caratteristiche tecniche, delle condizioni del singolo device. Secondo delle stime, però, i prezzi degli smartphone ricondizionati sono inferiori anche dal 30% al 50% rispetto a quelli di mercato.

Questo ti permette anche se hai un budget limitato di cambiare il tuo vecchio smartphone con un prodotto di gamma alta, o più alta per lo meno rispetto a quella accessibile acquistando uno smartphone nuovo,come l’iPhone 12 di Apple. I dispositivi Apple coprono da soli quasi la metà delle vendite di dispositivi ricondizionati, non a caso, ma nei negozi specializzati trovi anche modelli top gamma di altre case produttrici. Spulciando le offerte di smartphone ricondizionati è difficile, insomma, non trovare qualcosa che soddisfi le proprie esigenze, anche se si sta cercando uno smartphone molto performante da usare per lavoro per esempio.

Le buone prestazioni degli smartphone ricondizionati sono assicurate, a patto di acquistare da rivenditori sicuri, da un iter standard e che prevede numerosi passaggi: dal momento in cui lo smartphone già utilizzato arriva in laboratorio a quello in cui viene messo nuovamente sul mercato si susseguono una serie di step, come la sostituzione delle parti hardware non funzionanti, il ripristino delle funzionalità software e delle condizioni originali di fabbrica, che danno la certezza all’acquirente finale che il dispositivo sia come nuovo – certezza che non si ha invece acquistando semplici smartphone di secondo mano. Puoi controllare che interventi hanno subito e in che condizioni si trovano i singoli device a cui sei interessato leggendo attentamente la scheda prodotto.

Una garanzia di almeno un anno e, più in generale, un servizio di assistenza post-vendita di cui poter usufruire per ogni problema o inconveniente con il proprio smartphone ricondizionato potrebbero convincere i più scettici ad acquistare refurbished, essendo condizioni (quasi) identiche a quelle per l’acquisto di smartphone nuovi.

Se stai provando ad adottare uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente e a fare acquisti più consapevoli, però, c’è almeno un’altra ragione che potrebbe rendere ai tuoi occhi più conveniente acquistare smartphone ricondizionati: sono smartphone letteralmente salvati dal diventare rifiuti prima del dovuto. Non è poco considerato sia quanto è difficile smaltire correttamente i rifiuti elettronici e sia che la produzione di uno smartphone ha un impatto ambientale non indifferente, responsabile com’è di tonnellate di CO2 immesse nell’aria.