Dopo il Cerignola, per il Foggia di Rossi c’è il Crotone

Gli squali sono state associate tra le big insieme a Pordenone e Cesena, entrambe seconde degli altri giorni, e alla Virtus Entella, miglior terza.

Ecco gli accoppiamenti integrali:

Gara 1: Pescara vs Virtus Entella

Gara 2: Lecco vs Pordenone

Gara 3: Foggia vs Crotone

Gara 4: Vicenza vs Cesena

L’andata si disputerà sabato 27 maggio e il ritorno mercoledì 31 maggio in casa delle teste di serie che si qualificano se c’è parità di punti e gol dopo 180′.

Playoff Serie C, il programma dei prossimi turni (sky)

Dopo i primi due turni di girone e il primo turno nazionale (completato con le gare di ritorno giocate ieri sera), ora per i playoff di Serie C è il momento del secondo turno nazionale. Alle cinque squadre che si sono qualificate fin qui (Lecco, Pescara, Foggia, Vicenza ed Entella), si aggiungono ora le tre squadre che hanno chiuso al secondo posto della classifica di ogni girone e cioè Pordenone (girone A), Cesena (B) e Crotone (C), che sono teste di serie (insieme all’Entella). Per il secondo turno ora sono in programma quattro sfide di andata e ritorno, che si giocheranno sabato 27 e mercoledì 31 maggio.

Le quattro squadre che passeranno il turno accederanno alle semifinali in programma il 4 e 8 giugno, da lì si conosceranno i nomi delle due squadre che si sfideranno in finale, con un doppio confronto in programma il 13 e il 18 giugno. La squadra vincitrice si sarà guadagnata l’ultimo posto che vale la promozione in Serie B.