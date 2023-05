Foggia – Cerignola 3-0, Canonico: “Ha vinto il tifo dei foggiani”

FOGGIA – “Ringrazio i tifosi per il meraviglioso sostegno garantito alla squadra. In campo contro l’Audace Cerignola non c’era un dodicesimo calciatore qualunque, c’era un campione con una forza ed un cuore ineguagliabile: il tifo dei foggiani!

Quando si è uniti, nessuna impresa è impossibile!!

I tifosi foggiani meritano il massimo e la squadra non si è risparmiata e ha saputo onorare la maglia che indossa. Continuiamo così e stringiamoci con crescente entusiasmo e calore intorno al Mister Delio Rossi a cui chiediamo tutti di farci vivere un sogno. Forza Foggia!!!”. Lo riporta il Presidente Nicola Canonico.