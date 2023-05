Foggia, 23 maggio 2023. L’estate a Foggia di musica, concerti, e cultura è in fase di preparazione. Sarà il “Foggia Estate 2023”, un cartellone per chi resta in città o per i turisti che in tali mesi ci arrivano.

Nella seconda estate dei commissari a Foggia, la macchina organizzativa è partita tramite il servizio cultura del Comune.

“Il Comune intende proporre due concerti da tenersi entrambi nella piazza Cavour, in quanto piazza particolarmente importante e rappresentativa ed in grado di ospitare un maggior numero di persone, ed in particolare uno spettacolo di un noto artista locale per la giornata del 13 agosto 2023 e di un artista di fama nazionale per la giornata del 15 agosto 2023, giorno in cui si celebra la festività patronale”.

È presente in bilancio, per detti spettacoli, uno stanziamento di risorse per un importo complessivo pari ad € 80mila.

Per noto artista “locale” il Comune intende “di Foggia”, ed è quasi certo che sarà Antonino il cantante in piazza il 13 agosto. Il nome in agenda, invece, per il 15 agosto è ancora sconosciuto, almeno nelle indiscrezioni.

Nel Dup (il documento unico di programmazione) 2023-2025 il Comune scrive, nel capitolo sugli interventi nel settore culturale, che “la realizzazione del programma ‘Foggia Estate’ privilegia gli artisti di origine locale” e fissa una serie di altri punti, dalla promozione dell’orchestra stabile di Foggia, alla collaborazione con Accademia di Belle Arti, università e società sportive.

Ma torniamo ad Antonino. Se fosse suo il concerto- avrebbe già la data prenotata, mancherebbe una firma per chiudere- il cantante foggiano tornerebbe nella stessa piazza Cavour undici anni dopo.

Nel 2012 era, soprattutto, il vincitore di Amici 2004 che, nel frattempo, si era aggiudicato altri posti nella categoria big del Talent show. Tornato sotto i riflettori con la vittoria a Tale e quale show lo scorso anno, si è aggiudicato, inoltre, il premio Mia Martini 2022.

È stato a Foggia il 26 dicembre, reduce dalla sua ultima vittoria, per uno spettacolo di beneficenza a favore dell’Ail al teatro del fuoco e poi anche a Cerignola. Da qualche giorno ha annunciato sui suoi canali social l’uscita dell’ultimo singolo “Roma d’estate”, dal 26 maggio su tutte le piattaforme digitali. Ma il 13 agosto potrebbe essere “Foggia Estate”, nella tradizionale piazza Cavour.

Paola Lucino, 23 maggio 2023